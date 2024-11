Fox News declara vitória de Trump na eleição presidencial, única emissora até o momento

O canal de televisão Fox News declarou a vitória do republicano Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos na madrugada desta quarta-feira (6), a única emissora a fazer o anúncio até o momento, depois de projetar o triunfo do candidato nos estados-pêndulo da Pensilvânia e Wisconsin.

"Donald Trump eleito o próximo presidente dos Estados Unidos", afirma o site da Fox News.

O candidato republicano Donald Trump tem 95% de chances de vencer as eleições de 2024, segundo o modelo matemático do jornal The New York Times, atualizado em tempo real ao longo da apuração.

O NYT estima que Trump alcançará 287 votos no colégio eleitoral, contra 251 da democrata Kamala Harris, que teria o prêmio de consolação de vencer na preferência popular com uma margem estreita.

Pelo placar da Reuters, o placar está 246 para o republicano e 146 para Kamala Harris.

Trump vence em 25 estados: Flórida, Texas, Carolina do Norte, Georgia, Alabama, Arkansas, Iowa, Idaho, Indiana, Kansas, Kentuky, Louisiana, Missouri, Mississipi, Montana, Nebraska, Dakota do Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Tennessee, Utah, Virgínia Ocidental e Wyoming, segundo projeção da Edison Research.

A democrata Kamala Harris vence em 16: Califórnia, Colorado, Connecticut, Havaí, Vermont, Maryland, Delaware, Massachusetts, Washington DC, Illinois, Nova México, Nova York, Virgínia, Rhode Island, Virgínia e Washington.