Estudo revela qual é o melhor exercício para baixar pressão alta

Uma pesquisa realizada por cientistas na China revelou que há outras possibilidades, bem menos conhecidas pela maioria, para o controle da hipertensão, uma condição que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), o número de pessoas diagnosticadas com hipertensão aumentou significativamente entre 1990 e 2019, passando de 650 milhões para 1,3 bilhão, mais que o dobro.

Arte marcial chinesa

Um estudo, publicado em fevereiro no periódico Jama Network Open, aponta que o tai chi, uma arte marcial tradicional chinesa caracterizada por movimentos suaves, fluidos e controlados, pode ser mais eficaz do que os exercícios aeróbicos convencionais no controle da hipertensão.

A pesquisa comparou os efeitos do tai chi e dos exercícios aeróbicos ao longo de um ano, com a participação de 349 adultos diagnosticados com pré-hipertensão. Os voluntários foram divididos em dois grupos: um dedicado ao tai chi e o outro aos exercícios aeróbicos, ambos com a mesma frequência semanal de atividade. As medições da pressão arterial foram realizadas no início do estudo, após seis meses e, por fim, ao término do ano, para comparar os resultados de cada abordagem.

Os resultados mostram que o grupo que praticou tai chi não só apresentou uma redução na pressão arterial, como obteve uma diminuição mais significativa em comparação ao grupo que realizou exercícios aeróbicos. Mais especificamente, as medições mostraram que a pressão arterial sistólica do grupo que praticou tai chi caiu, em média, 7,01 mmHg, enquanto o grupo que praticou exercícios aeróbicos obteve um decréscimo de 4,61 mmHg.

Como funciona o tai chi

Imagem: iStock

O tai chi integra técnicas de respiração profunda com movimentos suaves e lentos, sendo uma excelente opção de exercício de baixo impacto, ideal para quem busca uma atividade física mais tranquila.

Além de seus benefícios físicos, é amplamente reconhecido por sua capacidade de promover o relaxamento psíquico emocional e reduzir o estresse, dois fatores diretamente relacionados ao aumento da pressão arterial.

Portanto, praticar tai chi regularmente pode melhorar a qualidade de vida de maneira geral, sendo uma opção promissora para programas de saúde voltados à prevenção e controle de doenças crônicas. Além disso, é uma atividade acessível e flexível, que pode ser adaptada para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico.

Quais os benefícios à saúde

Como demonstrado, o tai chi ajuda a diminuir expressivamente os níveis de pressão arterial;

Seus movimentos suaves e a respiração profunda são eficazes para diminuir os níveis de estresse;

Pode ser praticado em qualquer lugar, sem necessidade de equipamentos especiais;

É uma atividade ideal para idosos ou para quem busca um exercício de baixo impacto;

Incorporar o tai chi no dia a dia pode ser uma pequena mudança com grandes benefícios para a saúde a longo prazo.

Complementarmente, vale seguir outras medidas fáceis para baixar a pressão alta, tanto durante picos como crônica:

Relaxe. Faça terapia, meditação, ioga, viaje, divirta-se e socialize mais;

Em quem tem dores crônicas, esse controle precisa ser contínuo, pois o risco de desenvolvimento de hipertensão tende a ser maior;

Se já faz uso de remédios para controlar a pressão, não deixe de tomá-los, por qualquer motivo. Antes, é preciso consultar seu médico;

Busque emagrecer e manter a circunferência abdominal abaixo de 88 cm (para mulheres) e 102 cm (para homens);

Para não ter picos de pressão, evite refeições muito pesadas e troque embutidos, enlatados, refrigerantes, congelados por uma alimentação natural e saudável;

Além disso, beba entre 1,5 e 2 litros de água ao dia, para se hidratar e os órgãos funcionarem bem;

Consuma menos sal e açúcar e modere ou corte o álcool;

Durma mais e melhor. Um sono profundo e duradouro ajuda a melhorar a frequência cardíaca e os hormônios que controlam a circulação, podendo reparar e curar células, tecidos e vasos sanguíneos.

*Com informações de reportagem publicada em 01/06/2023