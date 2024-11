ADM divulga novo problema contábil e adia teleconferência do 3º tri

Chicago, 6 - A trading de commodities agrícolas Archer Daniels Midland (ADM), dos Estados Unidos, divulgou na noite da segunda-feira, 4, novos problemas contábeis e informou que vai revisar resultados financeiros anteriores. A companhia reduziu, ainda, sua previsão de lucro para o ano todo e divulgou resultados preliminares do terceiro trimestre deste ano, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A teleconferência com investidores para tratar do balanço trimestral, que estava marcada para a terça-feira, 5, foi adiada.Em nota, a ADM afirmou que encontrou mais transações entre segmentos classificadas incorretamente entre todos os seus principais segmentos - Serviços Agrícolas e Oleaginosas, Soluções de Carboidratos e Nutrição - durante seu terceiro trimestre, que terminou em 30 de setembro. A empresa disse que planeja reavaliar seu relatório anual de 2023 e relatórios trimestrais do primeiro semestre deste ano, após discussões com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês). A ADM destacou que as mudanças não devem ter um impacto material em seus resultados.Em janeiro, a empresa informou que estava revisando suas práticas contábeis internas e suspendeu seu diretor Financeiro, Vikram Luthar. A ADM disse em março que descobriu que alguns produtos vendidos internamente entre divisões de negócios estavam sendo precificados com desconto em relação às taxas de mercado. A empresa também afirmou que o Departamento de Justiça dos EUA havia iniciado uma investigação sobre suas finanças e convocado funcionários atuais e ex-funcionários para depor. Em julho, a ADM nomeou Monish Patolawala, ex-diretor Financeiro da 3M, como seu novo diretor Financeiro, após anunciar que Luthar renunciaria em 30 de setembro.Resultado preliminaresPara o terceiro trimestre deste ano, a empresa relatou um lucro de US$ 18 milhões, abaixo dos US$ 821 milhões registrados em igual período do ano anterior. O lucro ajustado foi de US$ 1,09 por ação, abaixo dos US$ 1,24 por ação esperados por analistas de Wall Street. A ADM informou que o lucro operacional de sua maior divisão, que transporta e processa culturas agrícolas globalmente, caiu 43% em relação ao ano anterior, uma vez que a queda nos preços dos grãos e o excesso de capacidade na produção de biocombustíveis afetaram o setor.A empresa de comercialização de grãos também reduziu sua previsão de lucro ajustado para o ano completo, para uma faixa entre US$ 4,50 e US$ 5,00 por ação, abaixo da previsão anterior de US$ 5,25 a US$ 6,25 por ação. A empresa atribuiu a redução a desafios operacionais internos, baixa demanda de mercado e incertezas políticas e regulatórias. A ADM também afirmou que planeja implementar treinamentos adicionais e outros controles internos relacionados às suas práticas contábeis. "Nossos resultados operacionais do terceiro trimestre foram mistos em um trimestre desafiador para o negócio", disse o CEO da ADM, Juan Luciano, em comunicado. Fonte: Dow Jones Newswires ()