Jogo de panelas com 6 peças está em oferta por R$ 176: 'vale a pena'

O jogo de panelas da marca Global Alumínio, que tem feito sucesso entre consumidores da Shopee, está com um desconto de 8%, saindo por R$ 175. Dá para escolher entre as cores granito, preto/cabernet ou marfim/rosé.

Quem comprou elogia principalmente o preço baixo e a boa aparência do produto. Por outro lado, é bom ter atenção às dimensões das panelas e saber se atende às suas necessidades, já que alguns consumidores apontaram que são menores do que o esperado. Saiba mais adiante.

O que a Global Alumínio diz sobre esse conjunto de panelas?

É projetado com sete camadas de antiaderente;

Promete ser durável e fácil de limpar;

Tem tampa de vidro temperado, o que facilita visualizar os alimentos durante o preparo;

O jogo inclui: uma caçarola de 18 cm, duas panelas (de 18 cm e 16 cm), duas frigideiras (de 12 cm e 18 cm) e uma leiteira de 14 cm.

Acompanha uma espátula, uma escumadeira e uma colher.

O que diz quem comprou

A nota média do produto na Shopee é 4,7 (do total de cinco). Confira o que dizem os consumidores.

O preço vale super a pena . O material é bom. São bonitas e os pegadores são bem firmes. Com certeza, voltarei a comprar.

Kaonna Leme

Adorei as minhas panelas. São um mimo de delicadeza. Pequenas, mas é só para um casal, então comporta muito bem. Qualidade top. Só comprem.

Dani Borges

As panelas são lindas e chegaram antes do tempo. Amei.

Brenda Oliveira

São bem frágeis e pequenas, porém pelo valor está ótimo. Entrega mega rápida e veio sem avarias.

Maria Pasiani

Eu achei que fossem maiores, mas, como só são eu e meu filho, o tamanho está ótimo. Talvez para uma família maior não seja a melhor compra. Mas estou bem satisfeita com a compra e chegou antes do prazo.

Katielli Ventura

Pontos de atenção

No entanto, nem todos os compradores ficaram satisfeitos com a compra. Além do tamanho, as principais reclamações são de produtos entregues com avarias, como riscos e alças quebradas.

Decepcionada. Duas panelas vieram amassadas e riscadas. O acabamento das bordas é muito mal feito. A entrega foi rápida, mas a qualidade do produto deixou a desejar. Pelo valor que paguei e pelos comentário, esperava coisa melhor.

Silmara Cristina

As panelas vieram com marcas e alça quebrada. Eu vi muitos comentários positivos e isso me entusiasmou a comprar, mas deixou a desejar na qualidade do produto. Descascando e arranhadas.

Stefany

Pequenas. Vieram amassadas a tampa não serve direito nas panelas. E também vieram com amassado. Eu não compro novamente.

Ana Paula

