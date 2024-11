Gerdau tem queda de 10% no lucro ajustado do 3º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Gerdau apurou uma queda de 10% no lucro líquido ajustado do terceiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, para 1,43 bilhão de reais, apesar de crescimento nos volumes de produção e vendas de aço no consolidado.

Ainda assim, o resultado veio acima do lucro esperado por analistas de 1,36 bilhão de reais para a Gerdau, conforme média das estimativas compiladas pela LSEG.

A produção de aço bruto da siderúrgica subiu 6,3% nos meses de julho a setembro no comparativo anual, para 2,98 milhões de toneladas, enquanto o volume de vendas do material avançou 2,7% na mesma base, para 2,83 milhões de toneladas, segundo balanço da empresa divulgado nesta terça-feira.

A Gerdau disse em relatório que a sobreoferta de aço na China continua sendo a principal preocupação no mercado global de aço, o que, combinado à queda significativa de demanda no país, resulta em exportações excessivamente altas e preços globais mais fracos comparado aos níveis históricos.

"No Brasil, apesar da confiança crescente na indústria do aço e do aumento do consumo aparente... a elevada taxa de penetração de importados continua impactando o crescimento da demanda para os produtores locais de aço", mesmo com a implementação recente do sistema de cotas, disse a Gerdau.

A empresa apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 3,02 bilhões de reais no terceiro trimestre, recuo de 10% ano a ano, contra estimativas de analistas de 2,83 bilhões de reais. A margem Ebitda ajustada fechou setembro em 17,4%, de 19,6% um ano antes.

A Gerdau somou uma receita líquida de 17,4 bilhões de reais no terceiro trimestre, ligeiro crescimento de 1,8% em relação ao mesmo período em 2023, com um fluxo de caixa livre de 2,97 bilhões de reais, beneficiado pelo recebimento do depósito judicial de 1,8 bilhão de reais do processo sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e Cofins.

"Os resultados obtidos durante o terceiro trimestre de 2024 já refletem os movimentos de readequação de nossas operações no Brasil em busca de maior competitividade e maior eficiência operacional, bem como uma forte disciplina na gestão de custos em todas as nossas unidades de negócio", afirmou o diretor financeiro da Gerdau, Rafael Japur, em relatório de resultados.

A Gerdau revisou no mês passado suas projeções de investimentos e geração de resultado operacional (Ebitda) para os próximos anos, tomando com base projetos já concluídos, inclusão de novos empreendimentos e readequação de planos florestais diante de paralisação de usinas no Brasil.

A empresa realiza teleconferência com analistas sobre o resultado trimestral na quarta-feira, às 12h (horário de Brasília).