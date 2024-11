Pampers, Huggies, PomPom: fraldas têm 36% de desconto, a partir de R$ 20

Quem precisa comprar fraldas com frequência sabe que toda promoção é bem-vinda. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL separou modelos em oferta hoje (5) que prometem prevenir irritações, além de manter o bebê protegido e confortável a qualquer momento do dia.

Os produtos selecionados variam de tamanho e estão com descontos de até 36%. Confira a lista completa e detalhes de cada modelo:

Feitas material suave, para uma textura mais macia, de acordo com a marca;

Com barreira avançada, que promete o dobro de proteção durante a noite;

Cintura, barreiras e orelhas elásticas, além de estrutura ajustável aos movimentos do bebê;

Absorção especial: possui tecnologia absorve xixi e cocô em segundos.

Proteção anti vazamento: mantém o bebê sequinho e protegido com barreiras duplas e centro reforçado;

Promete proteção contra assaduras de até 12 horas;

Fraldas hipoalergênicas, sem parabenos e fragrâncias;

Orelhas, cintura e barreiras elásticas que dão liberdade de movimento.

Possui cintura elástica de 360°, que se adapta ao corpo do bebê;

Promete pele seca durante a noite;

Com fraldas respiráveis para manter a pele do bebê fresca;

Tem loção hipoalergênica, que ajuda a prevenir assaduras.

Promete proteção por até 12 horas;

Distribui o xixi de maneira rápida e uniforme;

Possui barreiras anti vazamento e cintura elástica para melhor ajuste no corpo do bebê;

Pode ser usado a qualquer hora do dia.

Com tecnologia de proteção que promete cuidar da pele do bebê;

É superabsorvente, com promessa de pele duas vezes mais sequinha;

Possui loção hidratante com extratos naturais que auxiliam na prevenção da irritação da pele;

Fraldas com abas frontais, barreiras anti vazamento e orelhas elásticas.

Proteção de até 12 horas, de acordo com a marca;

Possui tecnologia ultra absorção, que mantém a pele sequinha e protegida;

Com fechos adesivos reajustáveis, barreiras anti vazamentos e cobertura com toque suave;

Indicada para uso diurno.

