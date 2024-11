Pausini lamenta morte de Quincy Jones:'Tinha sorriso nos olhos'

ROMA, 4 NOV (ANSA) - A cantora italiana Laura Pausini lamentou nesta segunda-feira (4) a morte do lendário produtor musical Quincy Jones, conhecido por seu trabalho com artistas de renome, como o astro do pop Michael Jackson.

"Conheci Quincy Jones no início dos anos 2000. Tive a grande oportunidade de estar com ele em diversas ocasiões e nunca esquecerei as histórias que ele me contou e o telefonema que me fez depois da queda das Torres Gêmeas pedindo-me para participar, juntamente com outros artistas que são lendários para mim, de um evento para ajudar as famílias das vítimas", contou a artista italiana.

De acordo com Pausini, a arte de Jones "fala por ele, a música que ele ensinou a todos nós". "O que me resta é seu abraço muito apertado e aquele sorriso que ele também carregava nos olhos", concluiu após a morte do produtor, aos 91 anos.

Ao longo de sua carreira, o músico trabalhou com artistas de renome como Aretha Franklin, Ray Charles, Frank Sinatra, além de ter sido responsável por produzir os principais álbuns do "Rei do Pop", Michael Jackson, como "Off The Wall" (1979), "Thriller" (1983) e "Bad" (1987). No total, ele conquistou 28 Grammys, dois Oscars e um Emmy. (ANSA).

