Ferrari enferrujada é resgatada no Maranhão e volta à vida; quanto vale?

Depois de passar por um processo de restauração completa desde fevereiro de 2023, finalmente voltará para as ruas na próxima semana uma Ferrari Modena 360, ano 2003, com apenas 15 mil quilômetros rodados.

O carro de luxo se encontrava em estado de abandono, envolvido em processo de espólio, quando foi resgatado pelo atual proprietário.

Giovanne Biaseto, um empresário do setor de materiais elétricos de Bragança Paulista (SP), conta ao UOL Carros que adquiriu em 2020 a Ferrari por cerca de R$ 400 mil a Ferrari, após muita negociação com a mulher do antigo dono, que havia falecido no Maranhão e deixado vários bens a seus herdeiros.

Ferrari como foi adquirida há quatro anos, ainda estacionada em garagem de São Luís, onde ficou sem rodar durante uma década Imagem: Arquivo pessoal

Biaseto relata que, na época, conseguiu convencer a família a vender o veículo, mediante uma autorização da Justiça, para que o valor fosse utilizado para as custas do inventário.

"A Ferrari estava em estado bem precário, deteriorada e sendo corroída pela maresia. O carro estava parado havia cerca de dez anos na garagem de um prédio em São Luis, no Maranhão".



Após trazer o veículo guinchado de São Luís para Bragança Paulista (SP), onde mora, Giovanne constatou que teria um longo caminho para devolver o carrão de volta à vida: além de pontos de corrosão em diversas partes da carroceria, havia problemas de ignição e as bombas de combustível estavam queimadas.

Renascimento da Ferrari

Ferrari foi adquirida com diversos pontos de ferrugem na carroceria; esportivo tem apenas 15 mil km rodados Imagem: Arquivo pessoal

Foi então que o empresário entrou em contato com a oficina Kalu Import, na capital paulista, que assumiu o projeto de restauração.

Várias peças tiveram de ser importadas e apuramos que a restauração custou ao todo cerca de R$ 300 mil.

Motor ainda coberto pela poeira, quando 360 Modena foi adquirida em 2020, após morte do antigo dono Imagem: Arquivo pessoal

Segundo Caio Mathias, sócio da Kalu Import, a empresa cuidou da funilaria, decapagem, tapeçaria, pintura da carroceria e chassi, sem contar a dessalinização da maresia e reparos em itens como sistema de fluidos, câmbio, suspensão, mangueiras e outros componentes deteriorados.

"Houve um processo de garimpagem de peças, porque não é mais tão fácil conseguir esses itens de carros mais antigos".

Quanto vale a Ferrari agora?

Ferrari 360 Modena 2003 após restauração na oficina Kalu Imports, que acaba de ser concluída Imagem: Divulgação

Somados o valor que ele comprou mais os custos de restauração, o total do investimento é de cerca de R$ 700 mil. Segundo Biaseto, "em valor de mercado, essa Ferrari pode custar até cerca de R$ 1,4 milhão."



A estimativa, contudo, não é unânime: segundo Paulo Korn, sócio da Car Chase, consultoria automotiva premium, "uma Ferrari 360 Modena com F1, que é o câmbio automatizado de embreagem simples, como o do carro em questão, tem preço de comércio entre R$ 800 mil e 900 mil".

Está como nova: detalhe do interior da Ferrari 360 Modena, agora higienizado e bem cuidado Imagem: Divulgação

"Dificilmente vale mais do que R$ 900 mil, pelo menos as últimas negociações que passaram por mim não passaram desse preço. Tem quem peça mais? Sim. Vende? Não".



Korn acrescenta que há prestadores de serviço que fazem um excelente trabalho de restauração, que efetivamente valoriza o carro.

"Quando se gasta o dinheiro necessário, pode ficar excepcional. Há muita empresa de gabarito capaz de fazer trabalhos fora da curva aqui no Brasil".

Compartimento do motor após trabalho de restauração da Kalu Imports; longo período de inatividade fez mal ao carrão Imagem: Divulgação

Independentemente de valores, Biaseto defende com entusiasmo todo o investimento que fez e enfatiza que a intenção não é lucrar com uma eventual revenda, após o restauro.

"Eu sou apaixonado por carros esportivos. Tenho um Chevrolet Camaro, mas uma Ferrari como essa sempre foi o meu carros dos sonhos, desde criança. Não vendo por nada", diz ele.

