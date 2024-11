Com três novos estúdios, Canal UOL estreia no cabo e no satélite

O UOL começa hoje a expandir seu alcance com o lançamento do Canal UOL para a TV a cabo e TVROs (sistema de recepção de televisão por satélite). Telespectadores poderão acompanhar os programas que já eram transmitidos pelo site e pelos canais do YouTube do UOL, diretamente na TV, com uma grade de programação linear.

O Canal UOL estará no ar 24 horas por dia, sete dias por semana. As atrações são capitaneadas por um time de apresentadores e jornalistas que reúne algumas das vozes mais relevantes do país, como Fabíola Cidral, Diego Sarza, Leonardo Sakamoto e Thaís Bilenky representando o jornalismo; PVC, Casagrande, André Hernan e Marilia Ruiz, que trazem análises e debates sobre futebol e o mundo esportivo; além de Otaviano Costa, Flávia Alessandra, Leão Lobo, Chico Barney, Tati Bernardi, Maria Ribeiro e Antônio Tabet, que são presenças garantidas no entretenimento.

Paulo Samia, CEO, vê no lançamento do canal a cabo e via satélite um marco na estratégia de ampliação da presença do UOL e uma oportunidade de transformar a percepção da audiência. "O público, que está acostumado a consumir o conteúdo em vídeo do UOL de maneira pulverizada, certamente vai se surpreender ao encontrar uma agenda que reúne, num mesmo canal, programas já reconhecidos, mas com temáticas, formatos e nomes diversos, como UOL News, Posse de Bola e Desculpa Alguma Coisa."

O Canal UOL se diferencia pela variedade e abrangência de sua programação. E por um jeito de fazer projetos audiovisuais que nasceu na internet: ágil, reage ao calor dos acontecimentos, conversa com a audiência e não tem medo de mudar.

A equipe que já liderava a produção de conteúdo para o canal no site, no YouTube, e nas Fast TVs Samsung e Pluto ganha reforços e assume a empreitada com a construção de três novos estúdios equipados com tecnologia de ponta.

Para conferir a programação, os telespectadores já podem sintonizar o Canal UOL nas principais operadoras de TV a cabo e satélite do país, ou seguir nos acompanhando pelo YouTube.

SERVIÇO

Oi TV: Canal n° 140

TVRO Embratel: Canal n °546

Zapping: Canal n° 64