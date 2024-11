Balotelli retorna à Serie A em vitória do Genoa sobre o Parma

Mario Balotelli, contratado pelo Genoa no final de outubro, retornou à Serie A nesta segunda-feira (4), quatro anos depois de seu último jogo na elite do futebol italiano, na vitória de sua nova equipe por 1 a 0 sobre o Parma.

Aos 34 anos, 'Super Mario' começou a partida no banco de reservas e entrou no final do segundo tempo (86'). O Genoa havia marcado minutos antes, com o atacante Andrea Pinamonti (79').

Balotelli, que no passado jogou nos dois grandes de Milão (Inter e Milan), vestiu a camisa de outros clubes europeus como Manchester City, Liverpool, Olympique de Marselha e Nice.

O jogador estava livre no mercado desde junho, quando deixou o Adana Demirspor da Turquia. O Genoa decidiu contratá-lo para repor as saídas de dos atacantes Vitinha e Junior Messias.

Graças à vitória sobre o Parma, o Genoa, treinado pelo ex-atacante da seleção italiana Alberto Gilardino, saiu da zona de rebaixamento e subiu para a 17ª posição na tabela.

O time tem os mesmos 9 pontos do Como (16º), derrotado por 1 a 0 pelo Empoli (11º), também nesta segunda-feira. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Pietro Pellegri no início do segundo tempo (47').

Anda hoje, Lazio (6º) e Cagliari (14º) fecham a 11ª rodada do campeonato italiano.

O líder é o Napoli, que no domingo foi derrotado em casa pela Atalanta por 3 a 0, é seguido de perto pela Inter (2ª), a própria 'Dea' (3ª) e a Fiorentina (4ª).

-- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Bologna - Lecce 1 - 0

Udinese - Juventus 0 - 2

Monza - Milan 0 - 1

- Domingo:

Napoli - Atalanta 0 - 3

Torino - Fiorentina 0 - 1

Hellas Verona - Roma 3 - 2

Inter - Unione Venezia 1 - 0

- Segunda-feira:

Parma - Genoa 0 - 1

Empoli - Como 1 - 0

(16h45) Lazio - Cagliari

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 25 11 8 1 2 18 8 10

2. Inter 24 11 7 3 1 25 13 12

3. Atalanta 22 11 7 1 3 29 14 15

4. Fiorentina 22 11 6 4 1 22 9 13

5. Juventus 21 11 5 6 0 19 7 12

6. Lazio 19 10 6 1 3 22 13 9

7. Milan 17 10 5 2 3 17 11 6

8. Udinese 16 11 5 1 5 14 16 -2

9. Bologna 15 10 3 6 1 12 11 1

10. Torino 14 11 4 2 5 15 16 -1

11. Empoli 14 11 3 5 3 8 9 -1

12. Roma 13 11 3 4 4 12 14 -2

13. Hellas Verona 12 11 4 0 7 16 24 -8

14. Cagliari 9 10 2 3 5 8 17 -9

15. Parma 9 11 1 6 4 14 17 -3

16. Como 9 11 2 3 6 12 22 -10

17. Genoa 9 11 2 3 6 8 21 -13

18. Monza 8 11 1 5 5 10 14 -4

19. Unione Venezia 8 11 2 2 7 10 19 -9

20. Lecce 8 11 2 2 7 4 20 -16

bm-dr/gfe/cb/rpr

