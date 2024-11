Quatro da Candelária: os detalhes reais da violenta chacina que virou série

Nova série da Netflix, "Os Quatro da Candelária" retrata as histórias de jovens sobreviventes da chacina que aconteceu no Centro do Rio de Janeiro, em julho de 1993.

Como foi a chacina no Rio

O crime, que chocou o Brasil e o mundo, aconteceu na noite de 23 de julho de 1993. Oito jovens foram assassinados a tiros nas proximidades da Igreja da Candelária. As vítimas tinham idades entre 11 e 19 anos.

Dezenas de menores dormiam em marquises dos prédios da região quando foram atacados. De acordo com a versão oficial dos investigadores, policiais abriram fogo contra crianças e adolescentes naquela noite. Os PMs foram condenados e, hoje, estão em liberdade.

Dias antes do crime, segundo reportagens publicadas pela imprensa à época, policiais tinham feito ameaças a menores. O motivo da insatisfação teria sido um vidro estilhaçado de uma viatura —que os menores, um dia antes do crime, teriam apedrejado.

Imprensa nacional e internacional acompanharam os desdobramentos do caso ao longo de décadas. O crime colocou o país em destaque no noticiário policial e abriu uma série de debates sobre a relação do poder público com pessoas em situação de rua.

Globo foi a primeira emissora a chegar no local, com a repórter Sônia Bridi, e protagonizou uma ampla cobertura do episódio. "Cheguei antes dos carros do IML (Instituto Médico Legal), que iriam retirar os corpos. Eu vi as crianças executadas, conversei com o menino que estava em cima da banca de revista e se salvou", contou a repórter, em depoimento ao Memória Globo.

O que mostra a série

Produção narra como era vida de crianças e adolescentes que dormiam nas ruas e presenciaram a chacina. Jesus (Andrei Marques), Douglas (Samuel Silva), Sete (Patrick Congo) e Pipoca (Wendy Queiroz) interpretam os protagonistas.

Sete é destaque do segundo episódio da trama. Personagem se relaciona com um homem casado, interpretado por Bruno Gagliasso, e protagoniza cenas quentes com o ator. Após participar de um assalto, Sete pede ajuda ao companheiro para fugir, mas é ignorado.

O primeiro episódio é pautado na história de Douglas e conta com participações especiais. O cantor Péricles e o ator Leandro Firmino —que interpretou Zé Pequeno em "Cidade de Deus"— participam da série como pessoas próximas do jovem sobrevivente.

Série foge da exploração das vítimas, segundo autor. Luis Lomenha destaca visibilidade dada às "esquecidas" histórias dos sobreviventes. "A gente poder observar sob a ótica dessas crianças, como se tivesse uma GoPro no olho de cada uma delas", contou.