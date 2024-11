Cigarros e outros derivados do tabaco têm novas fotos de advertência; veja

As embalagens de cigarros e outros produtos derivados do tabaco ganharam novas imagens de advertência. Empresas têm até 2 de novembro de 2025 para se adequarem.

O que aconteceu

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta quarta-feira (30) as novas mensagens e imagens de advertência para as embalagens, expositores e mostruários de produtos derivados do tabaco. Os novos modelos têm validade de três anos, aplicando a produtos fabricados até 1º de novembro de 2027.

São sete novas mensagens de advertência para embalagens, abordando os diversos problemas de saúde relacionados ao fumo. Segundo a nota da Anvisa, "as alterações têm como objetivo promover a conscientização e alertar para os malefícios causados pelo uso de produtos fumígenos derivados do tabaco."

As mensagens possuem um título, uma frase de advertência, uma frase de efeito e uma imagem impactante. Nas embalagens, o título consiste em apenas uma palavra: "ameaça", "sofrimento", "dor", "agonia", "morte" e "angústia".

Verso das embalagens de cigarro irão apresentar sete novas imagens e mensagens de advertência Imagem: Reprodução/Anvisa

A frente e a lateral dos maços de cigarro também ganharam um novo desenho. Agora, é apresentado um QR code, que leva a um site com as advertências em áudio. A frase "Este produto causa câncer" foi substituída por "Cuidado! Este produto causa dependência."

Novo padrão para embalagens de cigarro foi apresentado pela Anvisa Imagem: Reprodução/Anvisa

Para os mostruários, foram quatro novas imagens e mensagens apresentadas. As frases usadas focam nos danos à saúde pública e nas consequências do fumo passivo.

As quatro novas advertências que estarão presentes em mostruários de produtos derivados do tabaco Imagem: Reprodução/Anvisa

A Anvisa justifica que as advertências precisam ser atualizadas de forma recorrente para manter a eficácia desse tipo de comunicação. "As advertências sanitárias consistem em uma das campanhas de comunicação em saúde mais efetivas já desenvolvidas no país, tendo colaborado de forma significativa para a política de saúde pública de combate ao tabagismo", diz a nota.