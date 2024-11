Justiça é incompleta sem os mandantes da morte de Marielle, diz Anielle

A justiça é incompleta com a condenação dos assassinatos, mas sem os mandantes da morte de Marielle, afirmou a ministra Anielle Franco durante entrevista no UOL News 2ª Edição desta sexta-feira (1º). Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz foram condenados ontem a, respectivamente, 78 e 59 anos de prisão.

Aquele momento da sentença a gente fica com o sentimento de que, mesmo com muita dor, a gente teve uma Justiça sendo iniciada. Coisa que infelizmente no nosso país não são todos que têm acesso.

Confesso que eu preferia mil vezes a minha irmã aqui, né? Eu não me canso de dizer isso, de relembrar que a minha vida estava tranquila, de uma maneira honesta, enfim, sendo conduzida. Eu não consigo responder muito sobre o senso de justiça que ainda tenho. Porque ele sempre vai ser incompleto para mim. Ele nunca vai ter o verdadeiro sentimento de que chegamos a algum lugar. Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle Franco

A ministra reconhece o trabalho de investigação até a condenação e diz respeitar a sentença. Porém, espera que a justiça seja feita também em relação aos mandantes, já que sem eles o crime não teria acontecido.

É óbvio que eu super entendo e respeito todo o trabalho feito até aqui. Entendo também e respeito aquela sentença de ontem. Isso tem sim um mínimo sentimento de justiça para os familiares. Mas é muito complexo a definição de justiça quando se perde alguém que se ama tanto. Espero que a gente agora siga os mesmos passos e chegue a uma condenação com os mandantes e todos os envolvidos.

Tem uma frase que vai ficar na minha cabeça por alguns anos. Quando no decorrer do júri tem uma pessoa que vem para defender dizendo que o Élcio não era tão culpado quanto o Ronnie e prontamente os defensores entram e dizem: 'O crime não teria acontecido sem o Élcio'.

E assim também digo: o crime não teria acontecido sem os mandantes e não teria acontecido com qualquer pessoa que tenha interferido ou não. Então o meu sentimento, a minha sensação é que daqui pra frente a gente consiga dar outros passos além desse, mas também principalmente em relação aos mandantes.

Anielle Franco

Veja a íntegra do programa:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.