Correios: Vai prestar concurso? Veja dicas de como se preparar para a prova

Se você se inscreveu no concurso dos Correios, está na hora de saber como se preparar nessa reta final para a prova, prevista para 15 de dezembro. O UOL ouviu professores de cursos preparatórios para concursos públicos, que dão dicas do que fazer até lá. Uma das recomendações é focar nos estudos de língua portuguesa.

Dicas de como se preparar

O candidato deve destinar a maior parte do seu tempo para estudar língua portuguesa. Esta é a recomendação de Beto Fernandes, professor do Gran Concurso. Ele diz que essa prova representa sozinha metade da nota da prova, ou seja, 30 pontos do total de 60.

Em seguida, vem matemática, que vale 15 pontos. Juntas, língua portuguesa e matemática, representam 75% da avaliação. "Como o concurso tem apenas cinco disciplinas [língua portuguesa, matemática, código de conduta ética e integridade dos Correios, informática e conhecimentos gerais], o mais indicado é que ele se atente àquelas com maior peso na prova", afirma.

A terceira disciplina na ordem de prioridade é código de ética. "Ela terá apenas cinco questões e pode surgir como uma 'carta na manga' para o candidato sair na frente da concorrência. Já informática e conhecimentos gerais, que terão 10 questões cada, têm um conteúdo bem maior que o de código de ética, mas uma pontuação menor, de cinco pontos cada", declara Fernandes.

"O candidato deve saber que todas as disciplinas são importantes, até porque ele deve cumprir os mínimos de pontos em todas as disciplinas e, portanto, não pode negligenciar nenhuma. Vale salientar que também é muito importante dedicar mais tempo às disciplinas de maior dificuldade do candidato, com maior quantidade de questões e maior pontuação", diz Viviane Rocha, professora de técnicas de estudo na Central de Concursos. Para ela, os conteúdos de menor dificuldade podem ser estudados através de questões e revisão dos erros.

Monte um cronograma de estudos. Para isso, o candidato deve eleger os horários e turnos de estudos para que inicie sua programação de estudos. "Mas leve em consideração as responsabilidades pessoais e profissionais, para que os agendamentos dos momentos de estudos não sejam prejudicados", afirma Viviane.

Não importa a quantidade de horas. O importante é ter rotina e concentração nos momentos de estudos.

Viviane Rocha, professora de técnicas de estudo na Central de Concursos

Não faça sessões longas de estudos. Isso atrapalha a assimilação do conhecimento, segundo Fernandez. Ele diz que é recomendável fazer pequenas pausas a cada 30 ou 40 minutos estudados é o melhor caminho.

O 'pulo do gato' é procurar intercalar o estudo da teoria com o exercício de questões para que a preparação não fique tão monótona e cansativa.

Beto Fernandes, professor do Gran Concurso

Faça simulados e provas anteriores aplicadas pelo IBFC, a banca organizadora. Para Fernandes, dessa forma, o candidato consegue se habituar ao estilo do que ela tende a cobrar para orientar seus estudos. "Podemos adiantar que em língua portuguesa, por exemplo, a banca gosta de cobrar mais a gramática do que a interpretação de texto. Uma análise apurada de tudo aquilo que já foi aplicado pela IBFC mostra que o tema mais cobrado nessa disciplina é morfologia. Então, o aluno tem de estar atento a isso", diz. Já em matemática, o tema mais cobrado costuma ser porcentagem, seguido das operações com frações e regra de três simples e composta.

Os simulados são fundamentais para a preparação, diz Viviane. "O candidato pode verificar se a teoria estudada está em um bom nível e pode treinar o dia de sua prova desenvolvendo ritmo de resolução de questões, além aprender a passar gabarito e a controlar o tempo na prova", afirma.

Faça suas próprias anotações (resumos, mapas mentais, fichamentos). Fernandes diz que isso aumenta a sua capacidade de memorização daquilo que está sendo estudado.

São 3.511 vagas a serem preenchidas

A seleção é para preencher 3.511 vagas. São 3.099 vagas (nível médio) para o cargo de agente de Correios - carteiros, e 412 vagas (nível superior), para o cargo de analista de Correios (advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro). Do total, 30% das vagas são reservadas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas e 10% das vagas, para pessoas com deficiência.

Como serão as provas? Para os cargos de carteiro, as provas serão objetivas de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões. Para os de analista de Correios, serão objetivas de caráter eliminatório e classificatório, mais prova discursiva com redação de até 30 linhas.

Quem é a banca organizadora? É o IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação).

Quer dicas de carreira e empreendedorismo? Conheça e siga o novo canal do UOL "Carreira e Empreendedorismo" no WhatsApp.