Carros-fantasmas: 5 opções que marcas divulgam e poucos conseguem comprar

Agulha no palheiro, pescar em lagoa e gota d'água no oceano.

Essas conhecidas expressões ajudam a definir alguns carros vendidos no Brasil que aparecem no configurador das respectivas montadoras, mas são difíceis de achar e, consequentemente, de comprar: picape com câmbio manual, SUV "pelado" e até mesmo um veículo elétrico são alguns exemplos.



Por falta de interesse ou de demanda, na maioria das vezes estes carros ïnvisíveis" são versões mais baratas da linha.

Muitos fabricantes, por jogada de marketing, oferecem opções de entrada a um preço competitivo (ou até mesmo bem baixo) apenas como ferramenta para o slogan "a partir de" em comerciais e anúncios.



UOL Carros foi conferir de perto quais carros são bem difíceis de ser encontrados mesmo quando estão à venda no site oficial das marcas.

Confira abaixo cinco veículos que se encaixam nesse perfil.

Chevrolet Montana MT - R$ 130.290

Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

Se você for pessoa física, vai ser bem difícil encontrar a versão sem nome e mais barata da picape intermediária a pronta entrega.

A Montana MT, que traz o motor 1.2 turbo e câmbio manual de seis marchas, é ofertada no site da marca por R$ 130.290.

Nas cinco concessionárias consultadas pela reportagem, seja em São Paulo ou em outras praças, todas são unânimes em dizer que essa configuração é comercializada basicamente em regime de venda direta.

Ou seja, para grandes empresas, frotistas e locadoras. Os vendedores, de cara, vão oferecer a Montana LTZ, automática, que custa R$ 20 mil a mais.



Apesar de ter o foco em outro tipo de público, a Montana MT vem até bem equipada, com seis airbags, volante multifuncional, sensor crepuscular, ar-condicionado, pára-choques pintados na cor do veículo, protetor de caçamba, chave-canivete, Wi-Fi nativo e central multimídia My Link com tela de oito polegadas.

Honda City LX - R$ 113.600

Imagem: Divulgação

Antes de ser reestilizado, o carro mais barato da Honda à venda no Brasil sumiu das lojas e, a curto prazo, o 'problema' deve se estender.

Concessionárias na capital paulista afirmaram que não vão receber a configuração 'mais em conta' do novo City hatch neste primeiro momento.



Vendido até então a R$ 113.600, o modelo agora com novo design sobe para R$ 117.500 e mantém o motor 1.5 flex aspirado de até 126 cv de potência e 15,8 kgfm de torque. A transmissão é sempre automática do tipo CVT.

Jeep Renegade 1.3 T270 4X2

Imagem: Divulgação

A configuração que não tem nome do SUV compacto da Jeep até aparece nas concessionárias.

Porém, não pelos R$ 118.290 pedidos pela marca em seu site. No estoque das lojas, o carro só está disponível com o opcional pacote Tech, que acrescenta R$ 5.700 no preço e adiciona itens de comodidade, como central multimídia (com Apple Carplay e Android Auto sem fio), frenagem autônoma de emergência, detector de fadiga, monitoramento de mudança de faixa e câmera de ré. Então, o preço real fica em R$ 123.990.



Segundo os lojistas, o modelo de menos de R$ 120 mil só é oferecido para PCDs (Pessoas com Deficiência).

Procurada pelo UOL Carros, a Jeep informa que a versão está disponível "a todos os clientes em todos os canais de vendas, sem a necessidade de vínculo com o pacote Tech".

VW Virtus TSI Manual - R$ 115.390

Imagem: Divulgação

"Este carro está bem difícil". "Pouquíssimo pedido". "A fábrica nem manda mais para a gente".

As frases de vendedores de concessionárias da Volkswagen no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte entregam a situação da versão mais acessível do Virtus - que passou por um facelift em fevereiro do ano passado.



Com preço de tabela de R$ 115.390, o sedã com motor 1.0 turbo de até 116 cv e transmissão mecânica de cinco marchas é uma espécie de agulha no palheiro: é preciso um certo esforço (e paciência) para achar.



Em cinco concessionárias da VW no Rio de Janeiro, por exemplo, apenas duas (localizadas na Zona Sul e Zona Norte) tinham a versão a pronta entrega. E, ambas, com preço inicial de R$ 109.990, abaixo do que a VW pede em seu site oficial.



Na capital mineira, uma vendedora ainda disse que poderia fazer o pedido na fábrica e que o carro demoraria cerca de 30 dias para ser entregue.

Em São Paulo, é possível encontrar o sedã mais barato em concessionárias mais centrais da cidade.

Uma coisa em comum das lojas é a pouca variedade de cores. Veículos disponíveis em estoque, em sua maioria, são brancos. Se a opção for pelo tom preto ou cinza, é preciso procurar mais.

Fiat 500e Icon

Imagem: Marcelo Justo/UOL

O famoso Cinquecento elétrico estreou em agosto de 2021 no Brasil.

Não fez sucesso aqui - e em nenhuma parte do mundo. Tanto que, recentemente, foi anunciada a suspensão de sua produção na Europa.

Em território nacional, registrou cerca de 200 emplacamentos em 2022 e pouco mais de 50 no ano passado.



UOL Carros entrou em contato com lojas no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro e encontrou apenas uma unidade zero-quilômetro, ano/modelo 2022. Alguns vendedores tentaram justificar a falta do carro dizendo que 'só por encomenda' e que demoraria '60 dias' para entregar.



Segundo a Fiat, "o modelo segue sendo comercializado com algumas unidades 2022 na rede e, que neste mês de novembro, chega a linha 2024".



O 500e, de fato, ainda aparece no site oficial da fabricante no ano/modelo 2022. O preço é de R$ 214.990.

O carrinho elétrico tem 118 cv, 22,8 kgfm de torque e bateria de 42 kWh, o que fornece uma autonomia de 227 km na homologação do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

