Smart TV 4K de 58 polegadas da Samsung está com 20% OFF; veja avaliações

Se você deseja trocar de TV ou comprar um aparelho para sua casa, o Guia de Compras UOL encontrou uma oferta que pode agradar. O modelo de 58 polegadas da Samsung, com resolução de imagem 4K, está com 20% de desconto e dá para economizar R$ 669,80.

Para isso, é necessário clicar em "Aplicar cupom de 20%", na página de compra do produto, cujo link está abaixo, no botão "Comprar". A oferta é por tempo limitado e pode acabar a qualquer momento.

O que a Samsung diz sobre esse produto?

É três em um: smart TV com imagem 4K, Gaming Hub (mais de mil jogos diretos da TV) e mais de 65 canais gratuitos.

Conforme a Samsung, o Gaming Hub permite jogar direto na TV, sem necessidade de fazer downloads ou utilizar consoles, mas, para isso, é necessário ter assinatura do Xbox Game Pass ou Nvidia GeForce Now e um controle compatível

Também tem streaming com canais de filmes, notícias, esportes, novela e outros conteúdos

O processador Crystal 4K transforma os conteúdos em resolução próxima à 4K

A tela ainda é sem limites, com 58 polegadas (148 cm na diagonal) e visual livre de cabos

Taxa de atualização da tela de 60 Hz

Controle remoto sem pilha com carregamento por luz solar, luz do ambiente e radiofrequência 2.4 Ghz

O que diz quem comprou essa TV?

O produto tem nota média de 4,7 (do total de cinco) na Amazon. Confira alguns comentários de consumidores.

A TV é maravilhosa. Todos os apps que a gente usa funcionam: Amazon, Disney, Netflix, Youtube, etc... tudo rodando tranquilamente. O motivo que me levou a comprar foi o Gaming Hub, pois pago a assinatura do Xbox e está funcionando perfeitamente. Melhor escolha que fiz. Já pareei ela com meu celular Samsumg, agora é só alegria. Engel Abreu

Uma TV que tem uma imagem incrível, com cores vivas e excelente contraste. O design é moderno e elegante, e o sistema Tizen é fácil de usar, com muitos aplicativos populares. A conectividade é ótima, com várias portas e Wi-Fi. O áudio é bom, mas uma soundbar pode melhorar a experiência. No geral, é uma excelente escolha para quem quer uma TV grande e de alta qualidade. Fabiano Monte

A melhor compra do ano. A TV é imensa e fininha. A imagem é perfeita. Mas o que mais me impressionou foi a tecnologia do controle remoto, que não usa pilha. Nínive Isis Duarte

Pontos de atenção

Entre as principais críticas ao aparelho, estão problemas que surgiram com pouco tempo de uso, a exemplo de superaquecimento, manchas na tela e falhas no controle remoto.

Desde que liguei a TV em casa a conta de energia subiu 30%. O aparelho esquenta muito, queimou a placa mãe e fui obrigado a trocar. Tirando esse contratempo, estou gostando do produto. Edmir Marques

Tinha uma ótima imagem e som, mas, em menos de um ano, apresentou manchas em diversos pontos da tela. Gisele

A TV é fantástica e fenomenal. Tenho certa dificuldade com o sistema, pois sempre usei LG (que acho mais intuitiva), porém minha reclamação é o controle remoto, muito básico e incompleto. Aliado a isso, o microfone é o grande ponto fraco, que, quando não erra o comando, simplesmente não funciona. Marcelo Silvestre

