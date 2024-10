Ruby Rose, Eudora e Maybelline: qual máscara de cílios vale mais a pena?

Gosto de destacar o olhar com cílios longos, mas, por ter alergia a alongamentos e extensões preciso apostar na maquiagem para garantir esse volume.

Sempre tenho mais de uma máscara de cílios na minha maleta de maquiagem e uso de acordo com cada ocasião ou com o resultado que pretendo ter. Recentemente, testei três novas opções, das marcas Ruby Rose, Eudora e Maybelline, e conto o que achei de cada e para quem são indicadas.

Definição. Aumentou o tamanho dos meus cílios já na primeira passada. Na segunda aplicação, dá para perceber mais diferença e os fios ficam ainda mais destacados, como se tivessem com mais volume.

Não gruda. Apesar de ser concentrada, a máscara deixou os fios bem separados, sem grudar e sem soltar aqueles pontinhos pretos.

Seca rápido. O rímel fica totalmente seco em menos de um minuto, o que faz com que ele não borre logo após a aplicação.

Dura bastante. Depois de quatro horas, o produto ainda era perceptível nos cílios, e sem manchar ou ficar mais fraco.

Remoção. Por não ser a prova d´água, é bem fácil de tirar. Basta lavar o rosto com gel de limpeza ou sabonete e o produto é removido. A remoção com lencinho demaquilante também é bem simples, uma passada já é suficiente para o produto sair totalmente.

Definição. Esse rímel tem o pincel curvado e aumenta um pouco o tamanho dos cílios na primeira passada. Mas o forte dele não é dar volume e sim deixar os cílios com aquele aspecto de boneca— mais separadinhos— o que eu gosto bastante também.

Não gruda. Ele é bastante concentrado e deixa os cílios bem pretos. Não gruda e nem deixa aqueles pontinhos de excesso de produto.

Seca rápido. Seca totalmente em poucos segundos após a aplicação. Tanto que, quando testei passando os dedos, não saiu nada e nem manchou os olhos.

Dura bastante. Após cinco horas da aplicação, a máscara ainda estava intacta nos cílios.

Fácil de tirar. Também não é à prova d'água, então, bastou lavar o rosto com gel de limpeza ou sabonete para remover o produto completamente. Testei tirar com o lenço demaquilante e também foi fácil —ah, e o produto sai totalmente sem manchar o rosto.

Definição. Esse rímel aumenta bastante o tamanho dos cílios já na primeira aplicação e fica ainda maior na segunda passada. O forte dele é dar volume mesmo.

Não empelota. Apesar de ser mais espesso, é fácil de ser aplicado e não deixou os pontinhos pretos nos cílios.

Dura o dia todo. Por ser à prova d´água, o produto resistiu bem à umidade (do calor e da chuva) e durou o dia todo. Costumo usar essa máscara quando vou à shows ou algum evento, porque ela garante muitas horas de duração e sem o risco de borrar o rosto por causa do suor.

Não tão fácil de tirar. Como é bem resistente, essa máscara só sai com demaquilante ou lencinhos para remover maquiagem. Mesmo assim, não é tão fácil e precisei dar entre quatro e cinco passadas para remover o produto totalmente.

Imagem: Arquivo Pessoal

O que mudou para mim

Gostei da possibilidade de variar o tipo de destaque dos meus olhos, já que cada máscara dá uma finalização e um efeito diferente. Dessa forma, posso usar cada uma de acordo com a situação, como evento social ou trabalho.

Também fiquei satisfeita em ver que é possível destacar meus cílios, tendo definição e volume nos fios, sem a necessidade de ter extensão ou usar os postiços.

Por fim, outra coisa que me agradou é que as embalagens são compactas e cabem na bolsa sem ocupar muito espaço.

Qual máscara vale mais a pena?

Isso vai depender do resultado que você deseja. Na minha opinião, as três máscaras são boas para quem gosta de um olhar mais marcado, com diferentes tipos de volume, e para quem busca produtos que não borram os olhos.

Para quem procura economia e volume, acredito que o rímel da Ruby Rose atende bem e tem um ótimo custo-benefício.

Já para quem gosta daqueles cílios de boneca, com leveza nos fios, a aposta é o produto da Eudora Niina Secrets.

Por fim, quem busca um produto que dê bastante volume; que costuma passar muitas horas fora de casa; ou que precisa de um produto à prova d'água e umidade, recomendo a versão da Maybelline.

