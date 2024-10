BC chinês conduz operação para injetar US$ 70 bilhões em liquidez no sistema financeiro

O Banco do Povo da China (PBoC) injetou cerca de US$ 70 bilhões em liquidez no sistema financeiro do país através de uma nova ferramenta política este mês, parte dos esforços de Pequim para reforçar a economia. O PBoC conduziu 500 bilhões de yuans em operações de recompra reversa definitivas durante o mês, informou em comunicado nesta quinta-feira, 31. Foi a primeira vez que o banco usou a ferramenta para gerenciar a liquidez desde seu lançamento no início desta semana.

O BC do país também disse que comprou 200 bilhões de yuans líquidos em títulos do Tesouro em outubro, marcando o terceiro mês consecutivo de compras líquidas.

O banco central liberou este mês 700 bilhões de yuans em dinheiro para o sistema bancário da China através dos dois instrumentos, aproveitando os seus esforços anteriores de flexibilização monetária em setembro para estimular a economia.

Nesta quinta-feira, a principal revista do Partido Comunista, Qiushi, publicou um discurso feito em maio pelo presidente chinês, Xi Jinping, sobre o emprego que, segundo os analistas, sugere que o mercado de trabalho será uma área-chave de foco para o governo.

"Este artigo indica que o problema do desemprego chamou a atenção do governo como uma questão de alta prioridade a ser abordada", disse Zhiwei Zhang, economista-chefe da Pinpoint Asset Management. Fonte: Dow Jones Newswires.