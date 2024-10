'Me senti um monstro': influencer chora ao mostrar o rosto; o que é acne?

A influencer Vanessa Lopes usou as redes sociais para falar sobre seu problema de acne. Ela disse que depois de dois meses e 10 dias de tratamento com Roacutan, não tem mais forças para lidar com o estado de seu rosto, e está se sentindo um "monstro".

"Estava planejando gravar um vídeo de maquiagem artística, mas como eu maquio essa cara? Eu posto aqui e parece que não estou ligando, mas estou tentando dar força para outras pessoas", disse chorando nos stories.

Para Yáscara Pinto, médica dermatologista e chefe da unidade de especialidades clínicas do HU-UFPI (Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí), a acne deve ser considerada doença crônica e não limitada apenas à adolescência. "Há grande evidência de que a acne persista na idade adulta em cerca de 50% dos indivíduos", diz

De acordo com a dermatologista Elisete Crocco, coordenadora do departamento de cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), não há um único motivo para o aparecimento de lesões na pele na vida adulta.

Acne na mulher adulta pode acontecer por conta de vários fatores, como a grande oleosidade na pele, que ajuda no surgimento dos cravos, por exemplo. Mas em especial, por inflamações que alterações hormonais causam na recepção das glândulas sebáceas.

Elisete Crocco, coordenadora do departamento de cosmiatria da SBD

Ela também reforça que comportamentos diários impactam na qualidade da pele. "Pode estar relacionada também a hábitos da vida moderna, como estresse, tabagismo, alimentação. Tudo isso interfere nos processos inflamatórios do corpo", diz Crocco.

É doença? Como trata?

Para você saber se tem problema com acne ou apenas espinhas eventuais, o ideal é consultar um dermatologista. "O médico saberá identificar. Muitas vezes, as famosas 'espinhas' são confundidas com rosácea ou outras doenças inflamatórias, como dermatite seborreica", diz a especialista.

Segundo Yáscara Pinto, há diversos tipos de abordagem para tratar a acne. "Incluem cremes, géis, sabonetes e antibióticos orais, hormônios, além da isotretinoína [princípio ativo do Roacutan]."

Além disso, a especialista indica tratamentos secundários, como: "extração, punção ou drenagem de pústulas, nódulos e pseudocistos, infiltração de medicações específicas, quando necessário, e o tratamento das cicatrizes associadas com peelings e laser. As manchas associadas à acne também podem ser tratadas com procedimentos em consultório e cremes", diz Pinto.