Mil lojas em 18 mil m²: como é o shopping que pegou fogo no Brás

O Shopping 25 de Março, no Brás, fica localizado no centro de São Paulo e local está no nome da esposa do "Rei da 25 de Março". O prédio foi atingido por um incêndio de grandes proporções nesta quarta-feira (30).

O que se sabe sobre o local

Local está a poucas quadras de onde ocorre a feira da madrugada. Evento começou na rua 25 de Março e logo em seguida migrou para região do Brás. Atualmente, é um dos maiores centros populares de compra na América Latina.

Shopping fica na região central de São Paulo. Bairro do Brás é conhecido pela grande quantidade de lojas de roupa e de outros produtos populares.O local já foi reduto das indústrias, com construções antigas e grandes galpões.

Estabelecimento está na rua Barão de Ladário. De acordo com os Bombeiros, shopping tem 18 mil metros quadrados, que é dividido por cerca de 1.000 lojas no interior do local, ocupando quase metade do quarteirão.

Imagens do Google Maps mostram shopping por dentro Imagem: Reprodução/Google Maps

Shopping está no nome da esposa do "Rei da 25 de Março". Segundo a Rádio Bandeirantes, documento mostra que o responsável pelo local é Hwu Su Chiu Law, esposa de Law Kin Chong. Empresário chinês naturalizado brasileiro, já foi investigado por contrabando e alvo da CPI da Pirataria, de acordo com a rádio.

Imóvel está com o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros vencido desde agosto. A informação é do capitão Maykon Cristo. Segundo a Defesa Civil, o certificado de segurança do shopping foi emitido pela prefeitura em 2022 e é válido até 2027.

O que aconteceu

O incêndio foi controlado por volta das 12h55. Fogo começou por volta das 6h44 no segundo pavimento do edifício. Chamas destruíram cerca de 200 lojas, segundo estimativa da Defesa Civil. A rua foi isolada.

Três pessoas foram levadas para postos de saúde na região. Elas têm estado de saúde estável, informou a Prefeitura de São Paulo. Duas estão em observação no Hospital Tatuapé e uma recebeu alta após dar entrada na AMA Pari.

Moradores de um prédio ao lado do imóvel foram orientados a deixar suas casas. Comerciantes de imóveis vizinhos ao Shopping 25 estão retirando suas mercadorias do local. As chamas não atingiram os prédios ao lado do shopping.

Ao todo, 76 bombeiros estão no local com 24 viaturas. A Polícia Militar, Defesa Civil e o Samu também atendem a ocorrência.