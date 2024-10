Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, mas Tóquio avança

Por Sergio Caldas

São Paulo, 30/10/2024 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, após tarifas europeias sobre veículos elétricos chineses entrarem em vigor, mas a de Tóquio avançou com a ajuda de ações do setor automotivo e de tecnologia.

Liderando as perdas na Ásia, o índice Hang Seng caiu 1,55% em Hong Kong, a 20.380,64 pontos, pressionado por montadoras chinesas de veículos elétricos como Nio (-6,58%), Geely (-2,96%) e BYD (-0,67%). Hoje, a União Europeia começou a impor tarifas a carros elétricos fabricados na China, após concluir investigação sobre práticas de subsídios adotadas por Pequim.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,61%, a 3.266,24 pontos, em meio à queda de ações de seguradoras e de bancos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto ficou praticamente estável, com alta marginal de 0,04%, a 1.973,62 pontos.

Em outras partes da região asiática, o sul-coreano Kospi cedeu 0,92% em Seul, a 2.593,79 pontos, e o Taiex perdeu 0,46% em Taiwan, a 22.820,43 pontos.

Na contramão, o japonês Nikkei subiu 0,96% em Tóquio, a 39.277,39 pontos, impulsionado por ações de montadoras como Toyota (+0,7%) e Suzuki (1,8%) e de tecnologia, incluindo Sony (+1,3%). Na virada de quarta para quinta, o Banco do Japão (BoJ) anuncia decisão de política monetária.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o viés negativo da Ásia e ficou no vermelho, interrompendo uma sequência de três pregões de ganhos. O S&P/ASX 200 caiu 0,83% em Sydney, a 8.180,40 pontos.

