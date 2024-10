Gestão de escolas: Tarcísio repete martelada na B3 e defende privatização

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) comemorou com uma nova martelada na Bolsa de Valores o primeiro leilão que passou para a iniciativa privada a construção e administração de 17 escolas do estado nesta terça-feira (29);

O que aconteceu

Tarcísio disse que para bater o martelo é preciso "ter energia". Em março de 2023, ele quebrou o símbolo da Bolsa de Valores após o fim do leilão do trecho norte do Rodoanel.

Em seu discurso, o governador defendeu as privatizações e afirmou que tem trabalhado para a "diminuição do tamanho do estado". O lote das escolas hoje inicia uma "maratona" de leilões que definem o avanço da iniciativa privada em diferentes áreas do governo.

Tarcísio conseguiu privatizar a Sabesp este ano e tem sido criticado pelos problemas com a Enel no estado. Em 15 de outubro, ele disse que o que ocorreu com a concessionária de energia "não vai acontecer com a Sabesp". A Enel é uma das responsável pelos apagões na capital paulista e outros municípios.

