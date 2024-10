Petróleo recua após notícias sobre negociações para encerrar a guerra no Líbano

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam com leve queda nesta terça-feira, que se somou ao recuo de mais de 6% na sessão anterior, após relatos de que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, realizará uma reunião para buscar uma solução diplomática para a guerra no Líbano.

Os futuros do petróleo Brent fecharam com queda de 0,30 dólar, ou 0,4%, a 71,12 dólares o barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos caiu 0,17 dólar, ou 0,3%, a 67,21 dólares o barril.

Os dois contratos de referência ganharam mais de 1 dólar o barril no início da sessão. Ambos os contratos caíram na segunda-feira para seus níveis mais baixos desde 1º de outubro, após o ataque retaliatório de Israel ao Irã no fim de semana ter contornado a infraestrutura de petróleo de Teerã.

Netanyahu realizará uma reunião nesta terça-feira à noite com ministros israelenses e chefes das forças armadas e da comunidade de inteligência do país sobre negociações para uma solução diplomática para a guerra no Líbano, disse o repórter do Axios, Barak Ravid, no X, citando duas fontes.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, disse na segunda-feira que o Irã "usará todas as ferramentas disponíveis" para responder ao ataque israelense no fim de semana.

Enquanto isso, a queda na demanda por petróleo da China, o maior importador de petróleo do mundo, continua sendo um obstáculo ao consumo e aos preços globais do petróleo.

(Reportagem de Arunima Kumar em Bengaluru, Yuka Obayashi em Tóquio e Emily Chow em Cingapura)