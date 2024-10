Novo voo ligando Paris a Salvador tem início com expectativa de impacto positivo na economia da Bahia

A companhia aérea Air France lançou esta semana o primeiro voo direto ligando Paris a Salvador, na Bahia. A novidade foi recebida com entusiasmo não só pelos brasileiros e visitantes, mas também pelas autoridades do estado, que estiveram na França para promover a capital como destino turístico.

A baiana Catharina Rabelo foi uma das cerca de 350 pessoas que embarcaram no voo inaugural, que saiu do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, no último dia 28 de outubro, e aterrissou em Salvador, num trajeto direto de pouco mais de 10 horas. Ela, que é diretora de exportação, falou sobre a experiência e facilidades da nova rota.

"Foi algo que eu esperava há muito tempo. Eu tento pegar menos avião, mas não deixa de ser emocionante saber que hoje a minha cidade adotada, que é Paris, onde moro há 13 anos, está diretamente ligada à minha cidade-natal. Foi emocionante para mim poder sair da minha casa pela manhã e chegar às 16h30 em Salvador diretamente. Desde que saiu a linha de Fortaleza eu fiquei decepcionada por não ter sido a de Salvador", contou.

O governo da Bahia também comemorou a nova rota. O secretário de Turismo do estado, Maurício Bacelar, esteve em Paris para uma ação de promoção do destino com agentes de viagens e falou sobre o voo direto da Air France.

"Nós temos agora uma ligação direta com a França e a conectividade aérea é fundamental para a atividade turística. E este voo tem uma importância muito maior, ele torna a Bahia mais próxima de importantes mercados emissores de turistas internacionais. Ele coloca a Bahia mais perto do mundo", explicou.

Impacto na geração de empregos e renda

Maurício Bacelar falou ainda sobre o impacto econômico que o novo voo deve gerar para o estado. Esta é a primeira vez que a Air France lança um voo direto ligando Paris a Salvador e, segundo ele, é o único novo destino da companhia francesa lançado em 2024.

"O voo vai oferecer mais de mil assentos semanalmente para o nosso estado. Se multiplicarmos isso por R$ 17 mil, que é a média que o turista estrangeiro gasta por semana, é um impacto de R$ 17 milhões na economia da Bahia semanalmente. Com esse voo, nosso estado passa a ter perto de oito mil assentos semanalmente da Europa, porque eles se somam com os voos da Tap para Lisboa e da Air Europa para Madri. Isso vai ter um impacto enorme na geração de empregos e renda", disse ele, afirmando ainda que 45% dos turistas que chegam nas regiões Norte e Nordeste do Brasil usam a Bahia como porta de chegada.