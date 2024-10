Intel deve reportar queda grande de receita no 3º tri à medida que busca recuperação

Por Arsheeya Bajwa

(Reuters) - A Intel deve apresentar sua maior queda de receita trimestral em cinco trimestres na quinta-feira, potencialmente sinalizando mais erosão da participação de mercado em data centers e computadores pessoais para a outrora icônica fabricante de chips norte-americana.

Os acionistas têm voltado seu foco para as tentativas do presidente-executivo, Pat Gelsinger, de salvar a liderança de mercado perdida da empresa, à medida que as perdas aumentam em seu negócio de fabricação por contrato, enquanto a Intel não consegue capitalizar o boom de chips de inteligência artificial, após uma série de erros, incluindo rejeitar uma oportunidade de investimento na OpenAI.

Com a expectativa de Wall Street de que a Intel registre uma queda de 8% na receita, para 13,02 bilhões de dólares, de acordo com dados da LSEG, investidores desejam que Gelsinger esclareça seus planos para colocar em funcionamento a mais recente tecnologia de fabricação da empresa, 18A.

Um relatório trimestral desastroso em agosto levantou algumas dúvidas sobre a estratégia de Gelsinger para reanimar a fabricante de chips em dificuldades.

Gelsinger, que assumiu o cargo de presidente-executivo em 2021, cortou empregos, suspendeu dividendos e também fechou um novo acordo de fabricação de chips com a Amazon.com - um dos primeiros grandes acordos da empresa para a produção envolvendo a tecnologia 18A.

Mas isso não conseguiu acalmar os investidores, e as ações caíram mais de 50% este ano. O valor de mercado da Intel também recuou para menos de 100 bilhões de dólares.

Enquanto alguns investidores estão buscando atualizações sobre o progresso da Intel no estabelecimento da 18A, que deve ser lançada em 2025, outros querem que a empresa desmembre seu negócio de fabricação, o que a deixaria com o negócio de design de chips apenas.

Espera-se que seu negócio de fabricação registre um prejuízo operacional de 2,55 bilhões de dólares no trimestre, de acordo com a Visible Alpha, prejudicada pelo processo de capital intensivo de operação e expansão de fábricas.

A empresa deve registrar uma queda de mais de 7 pontos percentuais na margem bruta ajustada para 37,9%, de acordo com as estimativas compiladas pela LSEG.

É provável que as margens também sejam pressionadas por um aumento na produção dos chips da Intel para PCs com IA - nos quais a empresa tem apostado para impulsionar o ressurgimento da demanda no segmento.

Mas essa recuperação ainda não se concretizou, e as vendas da unidade de PCs da Intel devem cair mais de 6% no terceiro trimestre.