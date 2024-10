Iambic, empresa de IA apoiada pela Nvidia, revela um "avanço" na descoberta de medicamentos

Por Martin Coulter

LONDRES (Reuters) - A empresa de biotecnologia Iambic Therapeutics apresentou nesta terça-feira o que diz ser um modelo inovador de inteligência artificial que pode reduzir drasticamente o tempo e o dinheiro necessários para desenvolver novos medicamentos.

Um número cada vez maior de startups de tecnologia está usando IA para avançar na pesquisa farmacêutica. A Iambic, que já recebeu investimentos da gigante da tecnologia Nvidia, publicou detalhes de seu novo modelo de descoberta de medicamentos com IA, chamado Enchant.

O Enchant foi treinado com grandes quantidades de dados pré-clínicos, derivados de testes de laboratório realizados em medicamentos antes de serem testados em seres humanos. O modelo foi projetado para prever o desempenho de um determinado medicamento no estágio inicial de desenvolvimento.

Em um estudo publicado pela Iambic, o Enchant demonstrou um alto grau de precisão ao prever a capacidade de absorção de determinados medicamentos pelo corpo humano, com os resultados cruzados com resultados do mundo real.

A empresa disse que seu modelo estabeleceu uma nova referência, com uma pontuação de previsão de precisão de 0,74. Em comparação, os modelos anteriores haviam atingido apenas 0,58.

O cofundador e diretor de Tecnologia da Iambic, Fred Manby, disse à Reuters que os pesquisadores que usam o Enchant poderiam reduzir pela metade o investimento necessário para desenvolver alguns produtos farmacêuticos porque poderiam ver a probabilidade de sucesso de um medicamento no estágio inicial.

"O custo de colocar um produto no mercado é frequentemente citado em cerca de 2 bilhões de dólares, e muito disso não se refere aos custos do programa, mas às taxas de fracasso. Os custos de levar um produto até um medicamento comercializado derivam de uma grande chance de fracasso no estágio final", disse.

"Se você fizer uma melhoria de 10% em cada estágio do desenvolvimento clínico, basicamente reduzirá o custo pela metade, porque isso se aplica cumulativamente."

Frances Arnold, que ganhou o Prêmio Nobel de Química em 2018 e faz parte do conselho da Iambic, disse à Reuters que o desenvolvimento representou um grande avanço no uso de IA para a descoberta de medicamentos.

Citando o programa AlphaFold do Google DeepMind, que recentemente rendeu a seus desenvolvedores o Prêmio Nobel de Química, Arnold disse que o Enchant abordou um desafio diferente no pipeline de descoberta de medicamentos.

"O AlphaFold prevê a estrutura 3D de como uma molécula se liga a um alvo proteico, mas a estrutura não é suficiente", disse.

"O sucesso de um candidato a medicamento é determinado por suas propriedades farmacocinéticas, de eficácia e de toxicidade. O Enchant aborda esses desafios distintos e importantes."