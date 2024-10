Hotel desaba na Argentina; bombeiros buscam pessoas soterradas

(Reuters) - Um prédio de hotel de 10 andares desabou na terça-feira pela manhã na cidade costeira de Villa Gesell, na província argentina de Buenos Aires, disse o município em um comunicado.

Acredita-se que entre sete e nove pessoas, incluindo trabalhadores de obras supostamente operando sem licenças municipais no hotel Dubrovnik, estavam lá dentro no momento, segundo o comunicado.

As equipes de resgate estavam removendo os destroços para resgatar as pessoas, afirmaram as autoridades de Villa Gesell, acrescentando que o município havia interrompido as obras no local em agosto deste ano.

(Reportagem de Natalia Siniawski)