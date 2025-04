Americanos e russos se reunirão na 5ª feira em Istambul

Estados Unidos e Rússia vão discutir na quinta-feira, em Istambul, na Turquia, se restabelecem algumas das operações de suas embaixadas, reduzidas drasticamente depois que Moscou invadiu a Ucrânia, anunciou o Departamento de Estado americano.

"Não há temas políticos nem de segurança na agenda, e a Ucrânia não está, em absoluto, nela", declarou Tammy Bruce, porta-voz do Departamento de Estado em coletiva de imprensa.

"Essas conversas se concentram unicamente no funcionamento de nossas embaixadas, não na normalização das relações bilaterais em geral, que, como indicamos, só poderá acontecer quando a paz for restabelecida entre Rússia e Ucrânia", acrescentou Bruce.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, citado por agências russas, a delegação de Moscou será liderada pelo embaixador russo nos Estados Unidos, Alexander Darchiev, enquanto a de Washington será chefiada pela subsecretária de Estado adjunta Sonata Coulter.

Americanos e russos se reuniram em Istambul no final de fevereiro para falar do tema em meio à aproximação entre Moscou e Washington para retomar as relações bilaterais e solucionar o conflito na Ucrânia.

As primeiras conversas russo-americanas desde fevereiro de 2022, realizadas na Arábia Saudita em 18 de fevereiro, aconteceram poucos dias depois de um telefonema entre Vladimir Putin e Donald Trump.

lb-sct/aem/erl/dga/rpr/am

© Agence France-Presse