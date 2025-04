Trump afirma que EUA estão arrecadando US$ 2 bilhões por dia com as tarifas

São Paulo 08/04/2025 17h48 O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 8, que o país está arrecadando US$ 2 bilhões por dia com tarifas comerciais. A declaração foi feita durante evento de assinatura para impulsionar usinas de carvão nos EUA. Ao defender a medida, Trump projetou que "os EUA serão muito ricos de novo muito, muito em breve". O presidente também mencionou conversas comerciais com Japão e Coreia do Sul. "Eles estão vindo para cá para conversar sobre tarifas", disse, sem detalhar prazos. Trump destacou ainda o alcance de sua política tarifária: "Nosso governo já conversou e já negociou tarifas com mais de 70 países."