Landim: Trump está acuado e mudou o discurso ao encontrar rival à altura

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está acuado e já mudou o seu discurso ao encontrar na China um rival à altura, avaliou hoje a colunista Raquel Landim no UOL News, do Canal UOL.

Trump precisa entender que está numa nova Guerra Fria e que encontrou um adversário à altura, contra o qual não vai ser fácil fazer bullying. Raquel Landim, colunista do UOL

Na terça (1), Trump anunciou um "tarifaço" global sobre impostos cobrados das importações, com outros produtos brasileiros sendo taxados em ao menos 10%. A data foi nomeada pelo republicano como o "dia de libertação". À China, os americanos aplicaram uma tarifa de 34%. Como resposta, o governo de Xi Jinping anunciou a mesma porcentagem sobre os produtos importados dos Estados Unidos.

Hoje, Trump reagiu e aplicou uma tarifa adicional de 50% em cima das taxas já impostas anteriormente ao país asiático. Com isso, os produtos chineses podem receber uma tarifa de até 104% para entrarem nos EUA. A sobretaxa entrará em vigor a partir da meia-noite de amanhã.

Ao Canal UOL, Raquel considerou a mudança de discurso de Trump numa tentativa de diminuir as perdas no mercado acionário.

Donald Trump está acuado. Sim, ele está acuado. Os chineses não recuaram, não negociaram e ele diz o tempo todo: 'vamos seguir em frente, eles vão negociar'.

Hoje ele já mudou o discurso. Ele diz: 'tem mais de 70 países nos procurando, já fechamos vários acordos'. Ele fez isso numa tentativa de diminuir as perdas no mercado acionário. Ele até conseguiu um pouco no dia de hoje, mas quando teve de cumprir a ameaça contra os chineses, os mercados voltaram a cair.

Trump está acuado porque os seus principais assessores estão brigando e porque ele encontrou na China um adversário à altura. É muito fácil fazer bullying com países como o Vietnã, que é altamente dependente dos EUA, e até mesmo com o Canadá e o México.

Mas os chineses, hoje, são bichos diferentes no comércio global. Eles não são mais tão dependentes da agricultura americana e, embora vendam muitos produtos industrializados para o mercado dos EUA, eles têm onde desovar tudo isso. Raquel Landim, colunista do UOL

Maierovitch: Lula dará 'cheque em branco' se mantiver ministro denunciado

O presidente Lula (PT) passará um "cheque em branco" se mantiver o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) sob acusação de corrupção passiva e outros crimes, opinou hoje o professor e jurista Wálter Maierovitch no UOL News.

O Lula demorou para tirar um sujeito diante de um monte de suspeitas. Agora, com a denúncia, só falta ele dormir no ponto, deixar um manchado e continuar com um agente da sua autoridade. Isso seria passar um cheque em branco com a sua assinatura, porque a assinatura é sempre do presidente da República. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Os fatos investigados teriam ocorrido antes da de Juscelino para o posto de ministro, conforme revelou o colunista Aguirre Talento, do UOL. É a primeira acusação apresentada pela atual gestão do procurador-geral da República, Paulo Gonet, contra um integrante do primeiro escalão do governo Lula, que registra um histórico longo de suspeitas de corrupção nos outros dois mandatos.

PGR apontou propina em obras

Segundo a reportagem, a PGR indicou que, no exercício do cargo de deputado federal, Juscelino Filho enviou emendas parlamentares para a Prefeitura de Vitorino Freire (MA), que era comandada por sua irmã Luanna Rezende, e recebeu propina pelas obras executadas.

A denúncia foi enviada para o gabinete do ministro do STF Flávio Dino, relator do caso. Agora, cabe a ele intimar a defesa do ministro e dos demais acusados para apresentar uma resposta à acusação.

Procuradas pelo UOL, a assessoria e a defesa de Juscelino não se manifestaram. O espaço continua aberto. Após ser indiciado pela Polícia Federal em 2024, o ministro afirmou que sua inocência seria comprovada.

Lula prometeu afastamento de ministro

No ano passado, durante entrevista aos jornalistas Leonardo Sakamoto e Carla Araújo, do UOL, Lula foi questionado sobre a situação do ministro. Na ocasião, o presidente prometeu afastá-lo caso a denúncia contra ele fosse aceita.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: