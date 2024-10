Governo federal decretará GLO no Rio para cúpula do G20, diz secretário estadual de segurança

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O governo federal deve decretar uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Rio de Janeiro para utilizar as Forças Armadas no esquema de segurança da reunião de cúpula do G20 em novembro na cidade, disse nesta terça-feira o secretário estadual de Segurança do Rio, Victor Santos.

A reunião de cúpula do grupo das 20 principais economias do mundo no Rio ocorrerá nos dias 18 e 19 de novembro, com a presença de diversos chefes de Estado.

"O país anfitrião tem como responsabilidade garantir a segurança dos que vem... Provavelmente teremos GLO no município, ela certamente será decretada", afirmou Santos em entrevista a jornalistas.

A GLO é um tipo de operação militar determinada exclusivamente pelo chefe do Executivo e efetivada pelas Forças Armadas a fim de preservar a ordem pública. Com a GLO, as Forças Armadas poderão fazer toda atividade de policiamento na cidade.

Procurado, o Ministério da Defesa não respondeu de imediato a um pedido de comentário sobre a decretação da GLO.

Nas últimas semanas, a cidade do Rio de Janeiro tem vivido uma onda de casos de violência e criminalidade, incluindo o roubo de ônibus por criminosos para serem usados como barricadas contra a polícia na zona oeste.

Trocas de tiros entre policiais e criminosos têm ocorrido constantemente em diferentes pontos da cidade, muitas vezes fazendo vítimas inocentes.

O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, se reuniu com a cúpula da segurança do Estado nesta terça-feira para analisar os casos de violência na cidade, e prometeu a criação de um grupo de trabalho voltado para ações estruturantes e permanentes contra o crime organizado. O foco principal, segundo ele, será o monitoramento do fluxo financeiro do crime organizado.

Sarrubo se mostrou tranquilo com a segurança de delegações e chefes de Estado do G20, e lembrou os esquemas de segurança bem-sucedidos de grandes eventos como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio.

“A Secretaria Nacional de Segurança Pública participou de várias reuniões do G20 e temos convicção que tudo ocorrerá da melhor maneira“, disse o secretário.

“Temos a mais absoluta convicção de que o G20 ocorrerá com toda segurança, como é praxe no Brasil. Tivemos Olimpíada, Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos“.

Sarrubo disse que a decretação ou não da GLO para o período do G20 é de competência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que não cabia a ele fazer comentários sobre o tema.