Presidente do Torino nega venda do clube para Red Bull

ROMA, 28 OUT (ANSA) - O presidente do Torino, Urbano Cairo, negou nesta segunda-feira (28) que esteja em tratativa com a Red Bull para a venda do clube granata.

"Nada ali é verdade, não tenho qualquer intenção de vender o Torino, não me encontrei com ninguém", afirmou Cairo, por telefone, à ANSA, desmentindo as informações publicadas pelo jornal italiano La Stampa.

Com o título "Toro à venda", a reportagem diz que o presidente do clube "teria se reunido por três vezes com representantes do alto escalão da Red Bull para falar sobre uma possível expansão de colaboração como patrocinador oficial a partir de 2025 e depois para avaliar o interesse em adquirir o granata".

De acordo com o jornal, um dossiê "está sendo examinado pela Red Bull, que consideraria aceitar a proposta caso tivesse um estádio próprio".

La Stampa reforça sua argumentação dizendo que "a possibilidade de conclusão do acordo estar próxima se explicaria também pela venda de última hora de Raoul Bellanova [para a Atalanta] pelo valor aproximado de 25 milhões de euros [R$ 154 milhões], que muitos afirmam que poderia até ter sido o dobro, caso Cairo tivesse esperado até o final deste campeonato". "A razão [para não ter esperado] estaria justamente na necessidade de melhorar um pouco os cofres para uma negociação aberta", diz o jornal.

"Digamos que La Stampa gosta de desestabilizar o ambiente do Toro. Eles já escreveram certa vez que eu teria vendido [o clube] a um tal de Ciucciariello. Desta vez, pelo menos, deram uma atualizada", rebateu Cairo.

A Red Bull já é dona de diversos times em algumas das principais ligas do mundo, como RB Leipzig (Alemanha), Bragantino (Brasil), Salzburg (Áustria) e New York Red Bulls (EUA). (ANSA).

