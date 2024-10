Marca de automóveis de campeão da F-1 e apresentador de TV vai à falência

Fruto de uma parceria do campeão mundial de Fórmula 1 Jenson Button e do apresentador de TV e mecânico Ant Anstead, a Radford Motors ao que tudo indica está encerrando as atividades, após um comunicado dando conta de uma troca de investidores seguido de um pedido de falência.

O que aconteceu

Focada em carros de produção limitada, a Radford Motors foi fundada há três anos em uma parceria entre Jenson Button e Ant Anstead. Porém, a controladora da marca, a Finest Coachbuilding LLC, está entrando com pedido de falência para a fabricante.

Dan Bednarski, líder comercial da controladora, disse: "a Radford Motors está passando por uma reestruturação de negócios que implementará mudanças estratégicas para fortalecer nossa base para o futuro".

Ele deixa implícito que mudanças de propriedade são esperadas, o que indicaria que Button ou Antstead poderiam sair do negócio.

No último ano, a marca chegou a vender seu Type 62-2 (baseado no Lotus Evora) em sua versão de pista por US$ 1 milhão (R$ 5,7 milhões) com 12 unidades. Ele tem motor V6 com 710 cv de potência.

