PSD e MDB vão governar maior população; PL triplica e fica em 3º lugar

O PSD e o MDB, que fazem parte do centrão, saem das eleições municipais como os maiores partidos nacionais e vão governar cerca de 37 milhões de pessoas cada um. O PL triplicou de tamanho, sendo eleito em cidades com uma população total de 27 milhões. Republicanos e PT também cresceram.

PSD e MDB conquistam cidades com 74 milhões de pessoas

O PSD vai governar a maior população do país: 37 milhões de pessoas. O UOL cruzou o resultado eleitoral com a projeção da população do IBGE para este ano. A soma dos habitantes das cidades onde o partido foi eleito equivale a cerca de uma de cada seis pessoas da população brasileira. O PSD também elegeu o maior número de prefeitos.

O partido de Gilberto Kassab está crescendo de forma contínua desde sua fundação. Em 2012, suas primeiras eleições municipais, elegeu prefeitos em cidades que, somadas, tinham 12 milhões de pessoas. Em 2016, 14 milhões. Em 2020, 24,6 milhões. E agora, 37 milhões. Os números calculados pelo UOL consideram a projeção da população pelo IBGE em cada um dos anos eleitorais.

O MDB teve o segundo melhor resultado em número população a ser governada: 36,6 milhões. O partido venceu em São Paulo, maior cidade do país, com a reeleição de Ricardo Nunes. Pelo menos desde 2012, o partido que elegia o prefeito da capital paulista também era o que governava o maior número de pessoas no país, o que não ocorreu este ano. O MDB também ficou em segundo lugar em número de prefeituras, independentemente do tamanho.

PSD e MDB elegeram prefeitos em cinco capitais cada um — o melhor desempenho entre todos os partidos. PSD venceu no Rio de Janeiro (RJ), em Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), São Luís (MA) e Florianópolis (SC). Além de São Paulo, o MDB foi eleito em Belém (PA), Porto Alegre (RS), Macapá (AP) e Boa Vista (RR).

PSD também venceu no maior número de metrópoles — cidades com mais de 500 mil habitantes. Além das capitais, teve vitórias em Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP) e Londrina (PR). Esse resultado nas cidades grandes ajudou o partido a ultrapassar o MDB em população governada, apesar da vitória do emedebista Nunes em São Paulo.

Considerando a população a ser governada, o crescimento do PSD foi de 57%; do MDB, 32%. Já o União Brasil, também do centrão, vai governar uma população 19% menor — levando em conta o resultado de 2020 dos partidos que o formaram, DEM e PSL. No total, o União Brasil sai das eleições de 2024 com 22 milhões de pessoas. O PP conquistou cidades que somam 20 milhões de pessoas. União Brasil e PP estão em quarto e quinto lugar no rankin de população governada, respectivamente.

PL triplica e vai governar 27 milhões de pessoas

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve o maior crescimento destas eleições em termos de população governada. Alta de 193% — o que significa que o PL triplicou.

De 9 milhões de pessoas, em 2020, o PL vai agora governar 27 milhões. O crescimento ocorre após a ida de Bolsonaro para a sigla. O ex-presidente se filiou ao partido em 2021. Em 2022, concorreu à reeleição pelo partido e foi derrotado. Mas naquele ano o PL elegeu a maior bancada para a Câmara dos Deputados. Isso rendeu ao partido a maior fatia do Fundo Eleitoral para as eleições deste ano.

O PL teve o melhor desempenho do país em cidades grandes, a partir de 200 mil pessoas. O partido venceu em quatro capitais: Maceió (AL), Cuiabá (MT), Aracaju (SE) e Rio Branco (AC). Também ganhou em quatro cidades do interior com mais de 500 mil habitantes: Guarulhos (SP), São Gonçalo (RJ), Jaboatão dos Guararapes (PE) e São José do Rio Preto (SP). E em outras 24 cidades com mais de 200 mil pessoas e menos de 500 mil.

Com o crescimento, o PL se tornou o terceiro maior partido nas prefeituras, em termos de população. Já no ranking do número de cidades, independentemente do tamanho, o partido está em quinto lugar, atrás do PP e do União Brasil, do centrão.

Republicanos sobe 83%, com destaque para interior de SP

O Republicanos saltou de uma população governada de 7,6 milhões de pessoas para 13,8 milhões. Isso representa um aumento de 83%. O partido é ligado à Igreja Universal, evangélica. O maior nome da sigla é hoje Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e principal avalista da reeleição de Nunes na capital do estado.

O partido só elegeu prefeito em uma capital: Vitória (ES). Também conquistou grandes cidades de São Paulo: Campinas e Sorocaba, com mais de 500 mil habitantes, e Santos, Barueri, Sumaré, Embu das Artes, Hortolândia e Presidente Prudente, com entre 200 mil e 500 mil pessoas. No Rio, venceu em São João de Meriti (RJ).

Com Fortaleza, PT cresce 67% em população

O PT teve o segundo maior crescimento populacional entre grandes partidos, de 67%. É o primeiro sinal de recuperação municipal da sigla desde a Lava Jato. Em 2012, o PT conquistou prefeitos em cidades que somavam 38 milhões de pessoas — incluindo a capital paulista. Em 2016, ano do impeachment de Dilma Rousseff, desmoronou para 6 milhões, número que manteve em 2020. Agora, subiu para 10 milhões.

O salto do PT foi impulsionado pela vitória em Fortaleza, a terceira maior cidade do país. Sem a capital cearense, o PT cairia da sétima para a décima maior população governada nos municípios.

Fortaleza é a única capital conquistada pelo PT — em 2020 o partido tinha ficado sem nenhuma. Em 2016, também havia sido eleito em apenas uma, Rio Branco (AC). E em 2012, em quatro.

Depois de Fortaleza, as maiores cidades com prefeitos petistas são Contagem (MG) e Juiz de Fora (MG). O partido não teve um bom desempenho em cidades grandes e médias.

PSB segue em queda e fica em oitavo

O PSB vai governar 9 milhões de pessoas, uma redução em relação às eleições anteriores. Em 2020, foram 9,5 milhões. Em 2016, 16 milhões. Em 2012, 21 milhões.

Recife (PE) é a única grande cidade para a qual o PSB foi eleito. João Campos se reelegeu no primeiro turno. A outra única metrópole a ser governada pelo PSB é Ananindeua (PA), com mais de 500 mil habitantes. O partido não conquistou nenhuma cidade grande, com entre 200 mil e 500 mil pessoas.

PSDB naufraga em população governada

O PSDB despencou em população governada: de 34,4 milhões, em 2020, para 8,5 milhões, este ano. O resultado deixou o partido em nono lugar no ranking geral.

Em 2016, o PSDB saiu das eleições com a maior população, 49 milhões de pessoas. Isso representa um de cada quatro habitantes do Brasil. É um resultado que nenhum outro partido havia conseguido desde 2012 pelo menos.

O partido começou a afundar em 2020, mas ainda encontrou sobrevida em São Paulo, elegendo o prefeito da capital naquele ano. Isso fez com que o partido assumisse a liderança no quadro nacional de população governada, apesar da forte queda em número de prefeituras no resto do país. Já 2024 marcou a derrocada do PSDB até em São Paulo.

Este ano, PSDB não conquistou nenhuma capital. Só foi eleito em uma cidade com mais de 500 mil pessoas: Santo André (SP).