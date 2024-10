Bolsa sobe e dólar caem apesar de queda do petróleo

A Bolsa de Valores de São Paulo abriu nesta segunda-feira (28) em alta de 0,58%, com o Ibovespa indo a 130.652 pontos.

O dólar tem queda de 0,25%, indo a R$ 5,690. O dólar turismo ia a R$ 5,92.

O que está acontecendo?

Prometido para depois do segundo turno das eleições municipais, encerradas ontem, mercado está de olho no pacote de corte de despesas. A expectativa é de que o ajuste nos gastos fique entre R$ 30 bilhões e R$ 50 bilhões. "Se anunciadas, as medidas de corte de gastos podem pressionar o dólar para baixo", previa Elson Gusmão, diretor de câmbio da Ourominas. Mas, na realidade, só a expetativa já vem ajudando a cotação do rela melhorar.

Na sexta (25), a divisa fechou no maior valor em mais de dois meses, com alta de 0,75%, indo a R$ 5,705, acumulando ganho de 0,11% na semana e de 4,73% no mês de outubro. A alta é internacional, tanto que o índice DXY — que mede a variação do dólar ante seis moedas — subiu 0,25%a 104,313 pontos.

O dólar vem subindo conforme aumentam as chances de Donald Trump vencer as eleições dos EUA em novembro. Com uma proposta de política considerada inflacionária, o mercado prevê que se o candidato ganhar a disputa, os juros americanos devem voltar a subir. Com isso, muitos investidores buscam se proteger no dólar.

Petróleo

Isso ofusca até a queda do petróleo. Os preços do combustível caíam mais de 5,86% (Brent) e 6,20% (WTI) nesta segunda-feira. A retaliação de Israel na sexta-feira (25) à noite contra o Irã no fim de semana não atingiu instalações petrolíferas e nucleares e não interrompeu o fornecimento de energia. Com essa resposta fraca, além de cancelar o que havia subido na semana passada em antecipação ao ataque israelense, o petróleo agora perde mais valor.

Mesmo com a abertura em alta, a variação deve impactar as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4). "Havia muitos temores de que a guerra poderia ser escalada a partir dessa represália israelense, e podendo afetar a oferta global de petróleo, caso Tel Aviv decidisse atacar instalações de petróleo", diz Isabela Garcia, analista de Inteligência de Mercado da StoneX. "Mas Israel acabou atingindo apenas alvos militares longe de instalações de petróleo do programa nuclear iraniano, e isso acalmou os ânimos dos investidores, que agora reprecificam os riscos relacionados à escalada do conflito e como isso poderia ter afetado a oferta global de petróleo", diz ela.

Focus

A expectativa de inflação de 2024 do relatório Focus subiu pela quarta semana seguida, de 4,50% para 4,55%. Com isso, a estimativa de mais de 100 instituições financeiras consultadas pelo Banco Central supera o teto da meta de inflação, de 4,50%. Um mês antes, a taxa estava em 4,37%.