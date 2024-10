Amuleto da discórdia: cadelinha muda de lado e 'elege' petista em Fortaleza

Eleito prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) teve um apoio especial no 2º turno: o da cachorrinha Marrion, que roubou a cena e "impulsionou" a candidatura do vencedor.

Mas o que chama atenção é que a cadela "virou a casaca" nos últimos 4 anos: sua tutora é a ativista Natália Herculano, que era casada com o atual prefeito da capital cearense, José Sarto (PDT).

A união acabou em julho de 2021, após 11 anos, e a ex-primeira dama — e sua pet — decidiram fazer campanha para o petista nas eleições desse ano.

Antes "apoiado" pela cadela, Sarto não foi nem ao segundo turno, com apenas 11,75% dos votos. Quem disputou com Leitão foi André Fernandes (PL), que teve 40,20% dos votos no primeiro turno, contra 34,33% do petista.

No domingo (28), Leitão levou a disputa em uma competição acirrada: teve 50,38%, contra 49,62% de Fernandes - cerca de 10 mil votos de diferença, apenas.

"Marrion bota, Marrion tira"

Depois da derrota do ex-marido no 1° turno, Natália fez um vídeo brincando com a falta de Marrion como "amuleto" do atual prefeito. "Eu nunca estive na pior, meu amor! Eu tava (sic) era certa mesmo. Marrion bota, Marrion tira!", exclamou a dentista em um vídeo no Instagram, com a cadela a tira colo.

Mas Marrion faz bem mais que oposição a Sarto: ela dividiu palanque até mesmo com Lula. O presidente esteve presente em um dos comícios de seu candidato e tirou fotos carregando a cadelinha.

Sua imagem também estampou o "Trenzinho da Marrion", em que um trem a céu aberto, carregado por uma caminhonete, passava pelas ruas de Fortaleza fazendo campanha para Evandro Leitão.

No primeiro vagão, Natália sempre estava presente, carregando a cadela no colo. Acompanhada de vereadores e influenciadores, Marrion teve até look especial para seus eventos de campanha, com uma gravata com o "13" estampado.

Vídeos feitos para as redes mostram que dezenas de eleitores tietaram Marrion, com direito a fotos. Perfis na internet brincaram, inclusive, que a cachorrinha é uma das novas "lideranças ideológicas da esquerda" brasileira, ao lado de nomes como Camilo Santana, senador pelo Ceará.