Quem ganhou eleição em São José dos Campos? Veja resultado do 2º turno

Atual prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD) venceu Eduardo Cury (PL) no segundo turno das eleições neste domingo (27) e foi reeleito. Coronel Wilker (MDB) será o vice-prefeito.

Com 100% das urnas apuradas, Anderson obteve 58,26% dos votos (196.462). Eduardo Cury ficou com 41,74% (140.775).

O que aconteceu

A campanha de Anderson superou o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Durante todo o período das eleições, o ex-presidente apoiou Eduardo Cury.

Os dois candidatos protagonizaram muitas discussões durante a reta final, com direito a bate-boca durante um debate na TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo. Na ocasião, Rogério Correa, mediador do encontro, precisou chamar um intervalo forçado para acalmar os ânimos.

Quem é Anderson Farias

Anderson Farias é casado, tem 49 anos e possui três filhos. Gestor público com ensino superior completo, ele foi vice de Felício Ramuth nas eleições de 2020, mas assumiu a prefeitura da cidade em 2022, após Ramuth abrir mão do cargo para disputar as eleições do governo do estado de São Paulo.

O político se filiou ao PSD em 2022 após ficar por cerca de 24 anos no PSDB. Anderson já foi secretário de administração (2008) e de transportes de (2009 a 2012) em São José dos Campos.