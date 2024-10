Quem ganhou a eleição em Cuiabá (MT)? Veja resultado do segundo turno

Abílio Brunini (PL-MT), deputado federal apoiador de Bolsonaro, foi eleito prefeito de Cuiabá neste domingo (27). Com 99% das urnas apuradas, ele está matematicamente eleito após embate direto contra o PT.

Abílio obteve 53,8% diante de 46,2% do deputado estadual Lúdio Cabral (PT).

O que aconteceu

As pesquisas antecipavam uma disputa acirrada em Cuiabá. A Quaest divulgada ontem indicou 50% para cada um. A pesquisa Atlas colocou Lúdio com 50,1% e Abílio com 49,9%

Os dois candidatos tentaram reconstruir suas imagens na eleição deste ano. As campanhas entenderam que suas posturas davam margem a ataques e perda de votos.

Abílio incorporou um bolsonarismo "raiz soft". Tinha a esperança de se desvencilhar da imagem de político que causa confusão e polêmicas para conquistar os eleitores nas redes sociais.

Lúdio foi contra bandeiras da esquerda. Publicou vídeo no Instagram se manifestando contra o aborto, legalização das drogas e à ideologia de gênero. Também investiu numa aproximação com os evangélicos. Ser casado com uma mulher que frequenta a Igreja Batista ajudou a abrir portas.

Sabendo da rejeição ao PT, Abílio apostou na polarização com o adversário. A todo momento ele lembrava do vínculo com Lula, escondido pela campanha do petista.