Quem ganhou a eleição em Barueri (SP)? Veja resultado do 2º turno

Os eleitores de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, escolheram Beto Piteri (Republicanos) como o próximo prefeito da cidade neste domingo (27).

O que aconteceu

Vice do atual prefeito, Rubens Furlan (PSB), Piteri alcançou 56,63% dos votos com 94,36% das urnas apuradas. A vitória foi anunciada pela Justiça Eleitoral por volta das 19h45.

Piteri confirmou favoritismo apontado no primeiro turno, quando avançou com 48,39% dos votos válidos. Arantes ficou em segundo lugar, com 39,83%, e se manteve na disputa.

Esta é a primeira vez que a Prefeitura de Barueri é definida em segundo turno. Desde a redemocratização, a disputa sempre foi decidida em uma só votação.

Barueri é comandada pelos mesmos dois prefeitos há mais de trinta anos. Desde 1993, Rubens Furlan e Gil Arantes se alternam no poder da cidade com 316 mil habitantes e o quinto maior PIB da região metropolitana - o município divide com a vizinha Santana de Parnaíba os condomínios Alphaville, de alto padrão.

Candidatura de Piteri uniu o presidente Lula (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no mesmo palanque. Já Arantes era o candidato da coligação do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também tinha o apoio de Pablo Marçal (PRTB), candidato derrotado no primeiro turno da eleição à Prefeitura de São Paulo.

Vice-prefeito destacou o apoio do governador, mas escondeu o do presidente. Lula chegou a gravar um vídeo para a campanha de Piteri, mas ele não foi publicado.

Quem é Beto Piteri?

Nascido em Osasco (SP) há 72 anos, Piteri foi secretário de Obras e de Governo em mandatos de Rubens Furlan. Ele também foi prefeito de Jandira (SP) duas vezes (1983-1988 e 1993-1996), foi subprefeito de Santana, na capital paulista, e diretor de Planejamento do Metrô.

Piteri assumirá o primeiro mandato em Barueri no próximo dia 1º de janeiro. Ele é o primeiro estreante na gestão do município desde 1993.