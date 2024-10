Corrêa (PL) vence PT e é eleito em Anápolis, reduto evangélico de Goiás

O empresário Márcio Corrêa (PL) é o novo prefeito de Anápolis (GO). Ele venceu o rival Antonio Gomide (PT) no segundo turno das eleições, realizado neste domingo (27).

O que aconteceu

Com 100% das urnas apuradas, Corrêa obteve 58,56% dos votos válidos (106.263 votos), enquanto Gomide somou 41,44% (75.182).

Márcio Corrêa, 44, é empresário e político. Foi eleito suplente do deputado federal Célio Silveira em 2022 pelo MDB. No ano seguinte, assumiu a vaga de Silveira, que pediu licença do cargo por motivo de saúde.

O resultado é mais uma prova da força conservadora no Centro-Oeste. Anápolis é conhecida como um importante reduto evangélico de Goiás. De acordo com o Censo IBGE 2010, mais de um terço da população (34,44%) é associada a essa corrente religiosa.

Rival petista já foi prefeito. Antonio Gomide (PT) foi eleito vereador de Anápolis pela primeira vez em 1996, sendo reeleito quatro anos depois. Em 2008, foi eleito prefeito e em 2012 reeleito para um novo mandato. Voltou a ser vereador em 2016, mas concorreu e conquistou cargo de deputado estadual em 2018, sendo reeleito em 2022.

Quem é Márcio Corrêa?

Vida antes da política. Corrêa trabalhou em Anápolis por quase duas décadas como cirurgião-dentista e professor de química e biologia no ensino médio.

Discurso "técnico" similar ao do bolsonarismo. Em entrevista recente, o candidato disse que priorizará escolhas técnicas para seu eventual governo e que não colocaria a "companheirada" para administrar a prefeitura. O discurso lembra o de Jair Bolsonaro (PL) quando eleito em 2018. Corrêa aderiu ao PL neste ano.

Disputa local como porta-voz da direita. Em outra entrevista em maio, Corrêa afirmou ser o "único de direita" na disputa pela prefeitura e rebateu falas do prefeito Roberto Naves sobre o suposto protagonismo conservador da cidade. "Eu tenho um posicionamento muito tranquilo, até porque o Roberto nunca foi de direita. Como ele é de direita? Ele fazia parte do governo da Dilma", disse.