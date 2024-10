Pode votar de bermuda, chinelo e boné no 2º turno das Eleições 2024?

Imagem: Picture Alliance/DPA via Getty

Do UOL, em São Paulo

Os eleitores de 51 cidades voltam às urnas neste domingo (27) para o segundo turno das Eleições 2024. Entre as dúvidas que surgem entre os eleitores estão sobre quais roupas são permitidas na hora da votação.

Afinal, pode votar de bermuda, chinelo ou boné?

A resposta é: sim. As regras estipuladas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) não proíbem o uso de bermudas, chinelos, camisetas, regatas ou bonés.

Pode até descalço. Além disso, o TSE também autoriza que os eleitores entrem na sessão de votação sem sapatos.

No dia das eleições, é permitido, inclusive, que o eleitor use broches, adesivos e camisetas de partidos ou candidatos. A manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos, não é considerada crime.

Só não é permitido que o eleitor entre em seu local de votação sem camisa ou com traje de banho, como por exemplo sunga, biquíni e maiô.

Distribuir camisetas perto do local de votação é crime. Também é importante ressaltar que a distribuição de brindes ou camisetas nas escolas eleitorais, ou nos arredores, é proibida.

Horário de votação

Não tem alteração para a votação deste domingo (27). O segundo turno das Eleições 2024 para prefeito acontece das 8h às 17h (horário de Brasília).

Horário será unificado em todo o Brasil. Com isso, eleitores de Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho e Manaus devem ficar atentos ao relógio, já que estão em regiões com fuso horário diferente de Brasília. Nestas cidades, os locais de votação ficarão abertos das 7h às 16h no horário local.