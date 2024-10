'Evangelho não é de direita ou esquerda': leia manifesto de pastores no CE

Pastores de 14 igrejas de Fortaleza assinaram um manifesto para que líderes evangélicos não escolham lados na disputa para prefeito da cidade entre Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL). Os dois aparecem em cenário equilibrado.

O que diz o manifesto

"Evangelho do Senhor jamais será de esquerda ou de direita". Documento chamado "Proclamação pela integridade do Evangelho" foi divulgado no último final de semana e pede que eleitores escolham seu candidato com "responsabilidade e oração". A íntegra está disponível no final da reportagem.

Não há candidato enviado por Deus e nem pelo inferno. A escolha de nossos governantes deve ser feita com

responsabilidade e oração, mas jamais devemos atribuir caráter divino ou demoníaco a qualquer candidato, pois isso é distorção da fé.

Trecho da Proclamação pela integridade do Evangelho

Contra o que chamam de comercialização dos templos religiosos. Pastores citam que missões da Igreja não podem ser movidas por interesses terrenos, como a promoção política.

Igrejas não devem escolher candidato político. Documento afirma que a unidade da instituição deve ser definida por meio do Evangelho e não pelas escolhas dos fiéis na urna. "Queremos encorajar todo cristão a orar pelos candidatos e pelas autoridades, mas sem jamais fazer do púlpito uma ferramenta de barganha eleitoral", orienta trecho da proclamação.

Evangélicos podem se interessar pela política e até se candidatar, pois vivemos em uma democracia. No entanto, os alteres religiosos são considerados sagrados e, por isso, não devem virar "palanques de campanhas eleitorais". "Devemos zelar para que nossos altares permaneçam focados na pregação do amor, da justiça e da esperança."

Leia a íntegra do manifesto e a lista de pastores que o assinam

PROCLAMAÇÃO PELA INTEGRIDADE DO EVANGELHO DURANTE AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE FORTALEZA EM 2024

Nós, líderes evangélicos, movidos pelo desejo de honrar a Palavra de Deus e proteger a santidade do Evangelho, expressamos profunda preocupação com a crescente politização dos templos e do cristianismo no contexto das eleições em Fortaleza. Nossa fé em Cristo e a missão da Igreja estão acima de qualquer movimento ou interesse terreno, e assim desejamos recordar o que a Bíblia ensina sobre essa questão.

Jesus Cristo, nosso Senhor, declarou de forma clara: "Meu reino não é deste mundo" (João 18:36). Essa verdade nos faz lembrar que o Evangelho que pregamos visa a salvação das almas e a transformação dos corações, não a tomada de poder político ou a promoção de agendas humanas. Ao seguirmos o exemplo de Cristo, devemos zelar para que nossos altares permaneçam focados na pregação do amor, da justiça e da esperança, e não se tornem palanques de campanhas eleitorais.

A Escritura também nos orienta quanto ao papel da Igreja e do cristão em relação às autoridades e ao governo. Jesus disse: "Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus" (Mateus 22:21), reafirmando a separação entre o papel espiritual da Igreja e os assuntos do governo. Em Romanos 13:1, o apóstolo Paulo nos lembra que "não há autoridade que não venha de Deus", e por isso devemos respeitar as autoridades constituídas, sem contudo misturar o sagrado com o profano.

Reconhecemos que é lícito ao evangélico se interessar pela política, formar seu convencimento acerca do melhor candidato ou até mesmo buscar cargos públicos, pois estamos sob um regime democrático que permite essa participação. No entanto, a Escritura também nos alerta contra a tentação de usar o que é santo para interesses terrenos. O profeta Ezequiel advertiu contra aqueles que "profanam meu santo nome entre o povo" (Ezequiel 36:20), e Jesus foi claro ao condenar a comercialização do templo ao expulsar os mercadores do Templo de Jerusalém, afirmando: "A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes transformado em covil de ladrões" (Mateus 21:13).

Queremos destacar com clareza: o Evangelho do Senhor jamais será de esquerda ou de direita. Ele não serve aos interesses de ideologias políticas. Só existe um Santo dos Santos, Jesus Cristo de Nazaré, o único digno de nossa adoração e fidelidade. Não há candidato enviado por Deus e nem pelo Inferno. A escolha de nossos governantes deve ser feita com responsabilidade e oração, mas jamais devemos atribuir caráter divino ou demoníaco a qualquer candidato, pois isso é distorção da fé.

Neste manifesto, reafirmamos que cada cristão tem a liberdade de escolher seus representantes, ou mesmo de se candidatar, conforme sua consciência e fé em Cristo. Todavia, insistimos que os púlpitos não sejam utilizados como instrumentos de apoio partidário ou eleitoral. Nossos altares são sagrados e não podem ser comercializados, pois a missão do Reino de Deus transcende qualquer sistema político ou eleição.

A fé cristã é diversa e multiforme, com muitas denominações e interpretações teológicas. Assim, é essencial que mantenhamos o respeito por essas diferenças e evitemos impor a uma congregação inteira a preferência política de um ou outro líder. A unidade da Igreja deve se manter no Evangelho e não nas escolhas eleitorais. Queremos encorajar todo cristão a orar pelos candidatos e pelas autoridades, mas sem jamais fazer do púlpito uma ferramenta de barganha eleitoral.

Que o Senhor nos dê sabedoria para discernir o tempo em que vivemos, nos capacite a manter a integridade da fé, e nos ajude a preservar a santidade dos templos como lugares de adoração, intercessão e pregação do Evangelho. Oramos para que o Reino de Deus continue sendo nossa principal busca, e que as eleições não obscureçam nossa verdadeira missão: anunciar o nome de Jesus Cristo e sua obra redentora.

"Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas" (Mateus 6:33).

Subscrevem este manifesto,

Pastores Comprometidos com a Integridade do Evangelho.

Pastor Carlos Queiroz

Pastor Costa Neto

Pastor Edson Araújo

Pastor Eraldo Feitosa

Pastor Glauber Menezes

Pastor Grijalba Miranda

Pastor Israelito Almeida

Pastor Kennedy Moura

Pastor Marcílio Damasceno

Pastor Osires Junior

Pastor Paulo Maurício

Pastor Pedro Fernandes

Pastor Sandro Fiuza

Pastor Thales Lucena