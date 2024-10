UOL lança newsletter sobre o agronegócio, pilar da economia brasileira

O agronegócio brasileiro ostenta números grandiosos. Respondendo por cerca de 22% do PIB (Produto Interno Bruto) e empregando quase 30 milhões de trabalhadores, coloca o país como maior produtor mundial de soja, milho, café, açúcar, suco de laranja, carne bovina, carne de frango e algodão. Estudos mostram que o volume de alimentos originados no Brasil em um ano é suficiente para suprir as necessidades nutricionais de 900 milhões de pessoas, ou 11% da população do planeta.

UOL Agro é assinada por Mariana Grilli, jornalista especializada na área e colunista do UOL. A newsletter trará notícias e análises exclusivas sobre safras, movimentações de preços, estratégias empresariais, medidas de governo, inovações tecnológicas e todas as novidades que interessam a quem deseja acompanhar de perto o ecossistema de negócios que começa no campo.

