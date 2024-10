Pesquisa Real Time para 2º turno de SP: veja o que mudou

A dois dias do segundo turno, o candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), está nove pontos percentuais à frente de Guilherme Boulos (PSOL) na corrida pela Prefeitura de São Paulo, conforme aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira (25).

Resultados da pesquisa Real Time Big Data

Nunes registra 50% das intenções de voto, enquanto Boulos alcança 41%. A pesquisa possui uma margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Comparando com pesquisas anteriores, o prefeito apresentou uma leve queda, e o deputado uma leve alta. No primeiro levantamento do segundo turno realizado pelo Real Time em 14 de outubro, Nunes tinha 53%, e Boulos 39%. Já na pesquisa divulgada na última quarta-feira (23), Nunes marcava 51% e Boulos, 40%. As variações estão dentro da margem de erro.

Veja os números da pesquisa estimulada (quando é apresentada ao eleitor uma lista com o nome dos candidatos):

Ricardo Nunes (MDB): 50% (eram 51% na última pesquisa) Guilherme Boulos (PSOL): 41% (eram 40% na última pesquisa) Nulo / Branco: 5% (eram 5%) Não sabe / Não Respondeu: 4% (eram 4%)

Veja o resultado em votos válidos (critério usado pela Justiça Eleitoral que desconsidera nulos e brancos):

Ricardo Nunes (MDB): 55% (eram 56% na última pesquisa) Guilherme Boulos (PSOL): 45% (eram 44% na última pesquisa)

Rejeição

A Real Time também mediu a rejeição dos candidatos na reta final da disputa. Veja abaixo:

Guilherme Boulos (PSOL): 53% Ricardo Nunes (MDB): 36% Não votaria em nenhum: 5% Votaria em ambos: 3% Não responderam / Não sabem: 3%

Metodologia da pesquisa

Encomendada pela Record, a pesquisa foi realizada com 1.500 eleitores de São Paulo entre os dias 23 e 24 de outubro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo SP-05803/2024.