Hidratante labial que também serve como blush está por menos de R$ 16

Para quem busca um hidratante labial com alta pigmentação, o Guia de Compras UOL encontrou o hidratante Hidra Color 2 em 1, da Nivea, que promete proteger os lábios, além de também pode ser usado como blush. O produto está com desconto de 26%, custando R$ 15,89 na Amazon.

Segundo a Nivea, esse hidratante possui proteção contra raios UV, além de uma fórmula com manteiga de karité, vitamina E e óleo de amêndoas. Veja mais detalhes sobre o produto e as opiniões de quem o adquiriu:

O que diz a Nivea sobre o hidratante

Promete proteger os lábios contra o ressecamento;

Com hidratação que promete durar 24 horas;

Livre de óleo mineral;

Fórmula com manteiga de karité, óleo de amêndoas orgânico e vitamina E;

FPS 30 com proteção UV;

Também pode ser usado como blush.

O que diz quem comprou

Com 1,9 mil avaliações na Amazon, o hidratante labial tem uma nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores destacaram pontos positivos como a hidratação profunda.

Comprei porque li bastante comentários positivos sobre esse produto. Eu uso o nívea azul clássico (sem cor de batom) e amo demais, estou usando esse vermelho agora e mantém minha boca tão hidratada quanto o batom nívea azul além de dar cor à boca. Rayana Bezerra de Lima

Cor bem bonita e ainda segue a qualidade da hidratação dos protetores labiais da Nivea. Ótima compra, irei comprar outras cores! Suzayde França

Chegou hoje e eu já estou usando. Hidrata muito mais que a outra versão e deixa uma cor muito bonita nos lábios, mas bem natural também. Vale a pena. Thayse Tarossi

Acabei de testar e achei maravilhoso. Além de hidratar muito, deixa uma cor bonita no lábio. Logo no momento que apliquei, a cor ficou bem pigmentada, mas com o tempo, foi ficando mais natural. Gostei muito, e ainda por cima, apliquei de levinho nas bochechas e achei lindo como blush. Anônimo

Pontos de atenção

Outros consumidores demonstraram insatisfação com a pouca hidratação, baixa durabilidade e muita pigmentação do hidratante. Veja os comentários:

Não hidrata como o esperado, a cor fica suave e permite camadas para escurecer o tom. Após usar algumas vezes durante o dia senti que o hidratante se fixou no contorno do lábio, deixando uma aparência estranha. Não tem a mesma hidratação do tradicional(sem cor), senti que ele nao adere ao lábio, precisa passar diversas vezes para hidratar. Por fim, o lábio resseca demais após usa-lo, isso gera um looping(Passa, seca, passa, seca)! Anderson

Bem pigmentado e muito hidratante, mas não consigo usar devido ao gosto e ao cheiro. Tem cheiro de flores (rosas) e o gosto é como se eu tivesse comendo as flores. Babi

Não gostei muito do cheiro. Não possui uma durabilidade boa, ao tentar espalhar nos lábios, parece que gruda no lábio inferior e não fica nada no superior. Letícia Cristina Alves

Gostei que ele hidrata bem os lábios, porém não gostei muito da cor que fica se passar várias vezes, não fica muito natural e nem parecendo um batom ( pelo menos em mim). Duda

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.