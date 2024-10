Franceses revelam perda de confiança na democracia

Uma pesquisa recém-publicada em Paris mostra uma desconfiança crescente dos franceses em relação ao sistema democrático da maneira como ele tem funcionado na França. O barômetro anual do Conselho Econômico, Social e Ambiental (Cese) sobre as preocupações da população revelou um distanciamento muito grande entre o debate político no país e os reais interesses dos franceses.

O Conselho Econômico, Social e Ambiental é visto como uma terceira assembleia da República francesa, uma engrenagem essencial da democracia no país. O organismo elabora orientações de políticas públicas e avalia seus resultados para o governo e o Parlamento.

Em seu barômetro de 2024, o Cese mostra que quase um quarto dos franceses (23%) não estão mais convencidos de que a democracia seja o melhor sistema político. A metade da população (51%) acredita que só um poder forte e centralizado - um eufemismo para o exercício autoritário do poder - pode garantir a ordem e a segurança.

Duzentos e trinta e cinco anos depois da Revolução Francesa (1789), que instituiu a democracia, 15% dos franceses disseram que não iriam à rua para defender esse sistema político se suas liberdades estivessem ameaçadas. Essa quebra de confiança na democracia se manifesta principalmente entre as pessoas que se sentem mais injustiçadas socialmente.

O estudo do Cese, aplicado pelo instituto Ipsos, aponta um fosso entre as preocupações manifestadas pela população e a ação política. Em 2024, os franceses estão preocupados, pela ordem, com a própria saúde e de familiares - tema citado por 40% dos entrevistados -, o poder aquisitivo (34%), que aparecia em primeiro lugar no ano passado, e a situação econômica e financeira do país (28%).

Imigração é menor preocupação

O paradoxo é que há anos, o debate político foi reduzido as questões de segurança pública e imigração, que aparecem em sétimo e décimo lugar entre as preocupações dos franceses. O eleitor é bombardeado com uma retórica conservadora, anti-imigração, quando o que causa angústia é a falta de médicos e enfermeiros nos hospitais, os salários achatados e o aumento das desigualdades. A maioria dos franceses não atribui esses problemas à imigração.

Segundo a pesquisa, embora a maioria tenha apreço pela democracia, a alienação dos políticos em relação às expectativas das pessoas enfraquece a confiança, principalmente entre aqueles que se sentem lesados.

A França é um país que tem políticas públicas generosas na área social, mas o sistema não dá mais conta de atenuar as desigualdades. O país gasta proporcionalmente mais que vizinhos como Espanha e Alemanha em programas sociais, saúde e educação e se tornou incapaz de amortecer as desigualdades. Quase a metade dos franceses, 45% da população, considera viver atualmente em uma situação financeira incômoda.

Custo de vida alto mina confiança dos franceses no futuro

O custo de vida insuportavelmente alto é mais angustiante nos territórios franceses fora da Europa e nas zonas rurais no continente, mas até na região parisiense, que é o pulmão econômico do país, 55% das pessoas dizem ganhar o suficiente apenas para pagar as contas no fim do mês. Esse aprofundamento das desigualdades é um veneno para a estabilidade de uma democracia.

Existe um tremendo déficit de moradia e os políticos, governo após governo, fogem de uma reforma profunda nesse setor. Quando o aluguel consome o salário, o cidadão mora mal e vê profissões essenciais perderem a atratividade por serem mal remuneradas, como na educação, saúde, agricultura, os prejudicados têm a impressão de que o sistema em vigor não consegue mais proteger a população.

É nesse caldo de dificuldades do cotidiano e no descaso dos políticos em relação à realidade que muitos franceses se perguntam se votar ainda tem alguma utilidade.

Sugestões para revitalizar democracia francesa

A primeira sugestão dos entrevistados para "modernizar" a democracia francesa foi que os políticos ouçam e levem em consideração as preocupações das pessoas (24% das respostas). Mais do que modificar as regras eleitorais (11%) - tema que está em discussão para a próxima eleição presidencial -, os franceses preferem melhorias na governança e no funcionamento das instituições (16%) e um uso mais frequente de ferramentas de democracia participativa.

Na Europa, a Suíça é vista como um modelo de democracia direta por seu sistema de referendos. A Áustria também usa esse instrumento, de tempos em tempos, para questões sociais e políticas, e a Itália para questões constitucionais. Essa é uma demanda antiga dos franceses.

O "Grande Debate Nacional " convocado pelo presidente Emmanuel Macron para encerrar a crise dos coletes amarelos, em 2019, é um exemplo de proximidade a ser buscada pelos políticos. Na época, o governo recolheu 2 milhões de propostas. As discussões geraram a Convenção Cidadã para o Clima, mas 90% das propostas foram rejeitadas pelo presidente. É essa relação que está em pane.

Em relação a alguns assuntos, bastaria o Parlamento ouvir a vontade da maioria da população e evitar o debate ideológico que o sentimento de estar numa democracia seria devolvido aos franceses. O caso da eutanásia e do suicídio assistido é um deles.

Eutanásia

Desde 2016, quando a França aprovou a primeira lei sobre o fim da vida, a maioria de franceses já ansiava pela liberdade de decidir sobre a morte diante de doenças irreversíveis, terminais ou de intenso sofrimento para os pacientes.

O projeto de lei só chegou ao Parlamento em 2024, mas depois, com a dissolução da Assembleia, em junho, a votação ainda não foi retomada pelo novo plenário e a composição, agora, é mais conservadora, de direita, o que pode implicar emendas ao projeto original.

Há anos existe um consenso na sociedade sobre essa liberdade de escolha: 84% dos franceses são favoráveis à eutanásia e 67% ao suicídio assistido. É um caso típico de projeto que já poderia ter sido aprovado, se o Parlamento estivesse a serviço do interesse da população.