Círio de Nazaré e turismo religioso turbinam negócios em Belém (PA)

O empresário Mateus da Silva, dono do Matinno Ateliê, participou da Feira de Artesanato do Círio, em Belém (PA) pela primeira vez neste ano. Em apenas sete dias de trabalho, conseguiu uma receita que corresponde a 83% do faturamento anual da empresa, que é de R$ 60 mil.

Todas as 400 peças de cerâmica produzidas para expor no evento foram vendidas e, com isso, consegui faturar R$ 50 mil em sete dias, quase o que faturo durante um ano inteiro.

Mateus da Silva

Vendas apenas online. Silva comercializa suas peças apenas pela internet, não tem loja física. A mais cara é uma jarra de R$ 275 e a mais barata uma cumbuca de R$ 30.

Em sete dias, R$ 3 milhões em negócios. A edição da Feira de Artesanato do Círio foi promovida pelo Sebrae/PA (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará) entre os dias 10 e 16 de outubro. Nesse período de uma semana, os 116 empreendedores que participaram do evento geraram R$ 3 milhões em negócios, 76% mais do que no ano passado, quando o total chegou a R$ 1,7 milhão.

Comida típica, artesanato e shows. Segundo Igor Silva, gerente da Agência Metropolitana do Sebrae no Pará, o Círio de Nazaré é o principal evento de turismo religioso de Belém e movimenta o empreendedorismo na cidade o ano inteiro.

Durante o Círio de Nazaré, muitas pessoas visitam a cidade para acompanhar o evento movimentam os setores de hospedagem, gastronomia, alimentação e bebidas, cultura e o artesanato local. Só a Feira de Artesanato do Círio recebeu 51 mil visitantes este ano.

Igor Silva

Comida típica em alta. Além os artesões que expõem suas peças na feira, há empreendedores do setor de alimentação, que oferecem comidas típicas como tacacá, maniçoba e tucupi.

Pedidos aumentam durante evento. A empresária Nazaré Reis criou o restaurante As Negonas, junto com a irmã Roseane, há 15 anos. Ela diz que durante o Círio de Nazaré os pedidos aumentam entre 30 e 40%.

Nazaré afirma ter vendido 240 kg de maniçoba pronta durante a feira. Em um mês comum, a média comercializada é de 140 kg. Ou seja, em sete dias, a empreendedora vendeu 71,4% a mais do que comercializa normalmente em um mês.

A gente brinca que o Círio de Nazaré é o Natal paraense, e as pessoas que visitam a cidade querem desfrutar de tudo sobre a nossa cultura, gastronomia e artesanato. O evento religioso e a cantora Joelma, com a música do tacacá, são nossa grande propaganda.

Nazaré Reis

Comida para todos os gostos. O restaurante tem um estabelecimento físico, mas também vende comida para entrega. Além de vatapá, tacacá, maniçoba e caruru, elas produzem lasanha, arroz com galinha, tortas salgadas, bolos e sobremesas.