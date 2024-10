Tales: Datafolha mostra que Boulos acertou no 2º turno, mas agiu tarde

A mais recente pesquisa Datafolha mostra que o candidato Guilherme Boulos (PSOL) acertou nas estratégias no segundo turno, mas agiu tarde demais, afirmou o colunista do UOL Tales Faria durante participação no UOL News 2ª Edição desta quinta-feira (24). Ricardo Nunes (MDB) segue liderando na pesquisa.

Essa pesquisa Datafolha parece mostrar que o Boulos nesse segundo turno agiu certo, em termos de estratégia, mas agiu tarde. Talvez se o Boulos tivesse agido assim desde o primeiro turno, talvez hoje ele fosse um sério candidato a vencer as eleições. Agora, parece que é tarde.

Porque são 49% a 35%, 14 pontos de diferença. Ele teria que ganhar sete pontos para tirar sete do Nunes. No segundo turno, é isso (...), ou seja, é pouco provável que em três dias ele consiga fazer isso. Tales Faria, colunista do UOL

Tales também comentou sobre a volta de Pablo Marçal (PRTB), terceiro colocado no primeiro turno, à movimentação da disputa eleitoral, propondo um debate-sabatina com os seus antigos adversários, Boulos e Nunes.

O Marçal foi o cara mais esperto dessa eleição. Ele perdeu a eleição e está entrando no segundo turno, graças a essa deixa do Boulos. Agora, por outro lado, se eu tivesse na situação do Boulos, não é hora nem de escolher inimigo, recusar eleitor. Você quer aparecer, quer chegar lá. Então até entendo, mas acho que é ruim para São Paulo, para o país, o Marçal entrar no segundo turno. Tales Faria, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: