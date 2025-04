Ato pró-anistia anima bolsonaristas; governistas minimizam impacto

O ato de hoje na avenida Paulista, em São Paulo, foi avaliado por políticos bolsonaristas como crucial para pressionar o Congresso a acelerar a tramitação do projeto de lei que anistia os presos envolvidos nos atos golpistas de 8 de Janeiro. Já a base governista avalia que a proposta perde força.

O que aconteceu

Parlamentares bolsonaristas usaram o ato para pressionar o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a pautar a votação da anistia. Durante a manifestação, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido de Bolsonaro na Casa, disse que já tem o apoio de 162 deputados e que governadores de diferentes partidos presentes no ato ajudariam a pressionar mais parlamentares. O mesmo número de assinaturas no requerimento de urgência —recurso utilizado para acelerar a tramitação de propostas no Legislativo — foi informado pelo deputado a jornalistas na última quinta-feira (9).

Deputado está colhendo assinaturas individuais de parlamentares para apresentar o pedido de urgência do projeto da anistia no plenário da Câmara. São necessárias 257 rubricas. Caso o pedido seja aprovado, a proposta poderá ser incluída na ordem do dia e votada a qualquer momento.

Amanhã, nós vamos publicar o nome e a foto deles para vocês agradecerem a esses deputados. E vamos divulgar também o nome e a foto de quem ainda está indeciso. Até quarta-feira, presidente Bolsonaro, nós vamos ter, com a ajuda do Caiado, do Zema, do Tarcísio, do Wilson Lima, de Jorginho Mello e de todos os governadores que estão aqui, teremos, sim, as 257 assinaturas, se Deus quiser. E aí será pautado, querendo ou não, na Câmara dos Deputados.

Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados.

Governador de São Paulo diz que manifestação "pode dar um impulso" e "sensibilizar" parlamentares. Único governador a discursar no ato, Tarcísio de Freitas (Republicanos) classificou o ato como um "evento bem prestigiado" e um "movimento interessante que pode dar um impulso e sensibilizar parlamentares que ainda estão na dúvida de assinar o requerimento de urgência" do projeto.

[A união de governadores e parlamentares de direita] mostra força e que há uma convergência na pauta. E acho que se engana quem pensa que a direita está fragmentada ou desunida porque os interesses individuais vão prevalecer, mas não vão. (...) Saio com a sensação de que o ato vai sensibilizar os parlamentares para que a anistia possa ser pautada.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo.

Questionado sobre a pressão dos protestos pró-anistia sobre o colega de partido e presidente da Câmara, Tarcísio ponderou. "Tudo tem que ser construído e conversado. De certa forma é um tema que traz sensibilidade e, se a gente for pegar na história do Brasil, em diversas oportunidades, a gente teve a anistia, (...), então não é uma novidade na nossa história, é um elemento de pacificação", afirmou.

Também presente na avenida Paulista, Sérgio Moro avalia que a quantidade de manifestantes e a presença de governadores e parlamentares no ato deve impulsionar projeto de anistia. Ao UOL, o senador do União Brasil disse que o ato "irá impulsionar o projeto da anistia para os manifestantes do 8/1 ou a revisão de penas que o próprio STF parece estar pronto para fazer".

Tinha muita gente na Paulista e uma presença expressiva de governadores, senadores e deputados. Não há como não reconhecer o excesso no tratamento dado pelo STF até agora aos manifestantes.

Sérgio Moro (União Brasil- PR)

Magno Malta (PL) também enalteceu o ato. Em declaração ao UOL após o protesto, o senador afirmou: "Foi maravilhoso. O impacto disso no Congresso tem que ser positivo, e eu acho que vai ser, porque a única coisa que parlamentar tem medo é do povo".

Procurado, líder do PL no Senado, Carlos Portinho, não retornou. O texto será atualizado caso haja um posicionamento.

Governistas minimizam manifestação

Líder do PT na Câmara diz que ato foi "um fracasso". Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que o projeto de lei da anistia "perde força" com as pesquisas divulgadas no final de semana. O levantamento da Genial/Quaest indica que 56% acham que os envolvidos no 8 de Janeiro devem continuar presos. Já o DataFolha indica que 67% do eleitorado acha que Bolsonaro deveria abrir mão da candidatura.

Eles querem ganhar no grito, mas não é assim que funciona. Vai ter efeito contrário. A demonstração foi fraqueza.

Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara.

Líder do PDT na Câmara saiu em defesa de Motta e criticou o ataque "desnecessário". Na avaliação de Mário Heringer (PDT-MG) atacar o presidente da Câmara "é um movimento errado dessa tática errática do bolsonarismo".

Exposição e ataque, principalmente público, a outras autoridades só serve para satisfação dos egos e suas claques. Não converte. O Hugo, apesar de jovem, tem maturidade e inteligência suficientes para respeitar as instituições e não cair em armadilhas. Reconheço a legitimidade do ato, mas refugo o conteúdo belicoso.

Mário Heringer, líder do PDT na Câmara.

Interlocutores de Motta afirmam que ele não deve ceder às pressões do PL. Na semana passada, o presidente da Câmara consultou os líderes individualmente sobre o projeto e conseguiu vencer a obstrução do PL para votar projetos importantes na Casa. Como mostrou o UOL, as lideranças do Centrão não querem assinar a urgência do projeto e ficaram irritadas com as declarações de Cavalcante sobre o apoio dos parlamentares à anistia.

Sete governadores participaram do ato na avenida Paulista. Pouco antes da manifestação, Bolsonaro se reuniu com apoiadores. São eles: Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, Romeu Zema (Novo-MG), Ratinho Jr. (PSD-PR), Ronaldo Caiado (União-GO), Jorginho Mello (PL-SC), Mauro Mendes (União-MT) e Wilson Lima (União-AM).

Questionado pelo vice-presidente da Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ), quatro políticos da direita e centrão disseram que os partidos apoiam a anistia. Tarcísio, Valdemar Costa (presidente do PL), Caiado e Zema responderam que suas respectivas siglas endossam o projeto.

Quatro dos sete governadores são citados para concorrer à presidência em 2026. Caiado chegou a lançar sua pré-candidatura em Salvador. Zema e Ratinho Júnior também são cotados como opções. Já Tarcísio é o nome que mais aparece para substituir Jair Bolsonaro, caso a inelegibilidade do ex-presidente seja mantida.