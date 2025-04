'Era muito estúpido para ser verdade', diz jornalista sobre Signalgate

O editor-chefe da revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, que foi incluído por engano em um grupo do governo dos Estados Unidos que discutia detalhes do ataque do país contra rebeldes houthis, no Iêmen, disse que demorou a acreditar que aquilo era verdade por ser uma falha de segurança "muito estúpida".

O que aconteceu

Jeffrey foi colocado em um grupo no canal Signal em que estavam autoridades como o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, o secretário de Defesa Pete Hegseth e o diretor da CIA, John Ratcliffe. No canal, as autoridades compartilharam informações sigilosas e estratégias da ofensiva planejada pelo governo americano contra os houthis, perpetrado em 15 de março.

Goldberg disse que sua reação inicial foi de incredulidade. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, hoje, o jornalista contou que estava em viagem à Áustria quando recebeu solicitação do governo dos EUA para a conversa no Signal.

Dois dias depois, ele acompanhou as tratativas do ataque, apesar de ser um assunto que deveria ser de conhecimento apenas das autoridades por envolver questões de segurança dos militares. "Pensei: isso parece uma coisa falsa, como algum tipo de programa de trote, de operação de desinformação, porque seria estúpido demais para ser real", declarou.

O editor-chefe só acreditou que as conversas eram reais após o ataque de fato, então decidiu publicar a história. Inicialmente, o governo de Donald Trump minimizou o vazamento e a falha na segurança sob a alegação de que não se tratavam de informações sigilosas. Jeffrey, então, tornou público detalhes da ofensiva, com prints das mensagens.

Fui então até eles no dia seguinte, à CIA, ao Pentágono e assim por diante, e eu disse: 'Olha, vou publicar essas informações porque vocês continuam dizendo que não há nada aqui. E eu acho que os cidadãos americanos precisam ver. Deixe-os decidir por si mesmos como fazemos em uma democracia'.

Jeffrey Goldberg

Trump criticou a The Atlantic e disse não ser fã da revista. Ao Fantástico, Goldberg afirmou não se importar ou temer ameaças. "Eu entendo que pode haver consequências, mas me sinto muito melhor comigo mesmo".

Os EUA fizeram uma série de ataques aéreos contra os houthis em 15 de março. A investida deixou ao menos 31 mortos. Essa foi uma resposta do governo norte-americano ao fato de os rebeldes atacarem embarcações israelenses que passam pelo mar Vermelho. Os houthis, aliados do Irã, justificam os ataques aos navios israelenses ao fato de o estado judeu bloquear entrada de ajuda em Gaza.

Houthis também dizem estar prontos para enfrentar os ataques norte-americanos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu aos EUA que cessem os ataques. Washington, no entanto, mantém as investidas contra os rebeldes.